¡Reclutaba a jóvenes! Detienen a “Comandante Giro” en Uruapan, Michoacán

El Gabinete de Seguridad de México informó de la captura de Armando “N”, alias “Comandante Giro”, en Uruapan, Michoacán, por presuntamente reclutar personas para el crimen organizado, así como por la venta de drogas.

El arresto ocurrió luego de dos cateos autorizados por un juez, en los que también fue detenido otro hombre. De acuerdo con autoridades federales, ambos están vinculados con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales con mayor presencia en el estado.

¿Quién es el “Comandante Giro”?

El sujeto fue identificado como Hugo Armando Velázquez Barajas, conocido como “Comandante Giro”. Según las investigaciones, estaría relacionado con actividades de reclutamiento de personas para cometer delitos, incluidos homicidios, en la comunidad de San Juan Nuevo, en Michoacán.

Junto a él fue capturado Hugo Velázquez Cervantes, de 49 años, luego de que ambos fueron ubicados durante operativos realizados en distintos domicilios del municipio de Uruapan.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades locales.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, “Comandante Giro” es investigado por el reclutamiento de personas, por lo que operaba principalmente en zonas vulnerables, donde jóvenes y menores de edad son más susceptibles a caer en este tipo de redes.

Así operan las redes de reclutamiento de jóvenes en Michoacán

Desde hace años se ha documentado en estados como Michoacán o Jalisco el reclutamiento forzado de jóvenes. Muchas veces, con mentiras de ofertas de empleo para integrarlos poco a poco a estos grupos criminales.

Este fenómeno se ha extendido aprovechando condiciones como la falta de empleo, la deserción escolar y la pobreza que existe en diversos poblados.

Entre los métodos más comunes están:



Ofertas falsas de empleo: Promesas de trabajo con sueldos altos mediante redes sociales.

Promesas de trabajo con sueldos altos mediante redes sociales. Invitación de conocidos: Personas cercanas ofrecen dinero rápido o una supuesta mejor calidad de vida.

Personas cercanas ofrecen dinero rápido o una supuesta mejor calidad de vida. Engaños y secuestros: Algunas víctimas son citadas a entrevistas y posteriormente privadas de la libertad.

Los jóvenes son citados en puntos concurridos, especialmente en centrales camioneras, y luego trasladados a otros lugares, donde son obligados a integrarse a actividades delictivas.

En muchos casos, terminan en campamentos donde reciben entrenamiento para tareas como vigilancia, venta de droga o incluso para el manejo de armamento.

Aunque estos operativos buscan frenar la expansión de estos grupos, especialistas advierten que el problema de fondo sigue representando un reto.