Detienen a suegra de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada en Polanco

El caso del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez dio un giro clave en las últimas horas, luego de la detención de la principal sospechosa, quien era buscada a nivel internacional tras el crimen ocurrido en la Ciudad de México (CDMX).

Horas antes, la Interpol había emitido una ficha roja contra Erika María Guadalupe, de 63 años, señalada como presunta responsable del asesinato de su nuera, Carolina Flores.

¿Qué se sabe de la detención de la exsuegra de Carolina Flores?

Luego de varios días prófuga, la mujer fue detenida este martes 29 de abril en Venezuela, confirmaron medios nacionales. La alerta internacional permitió que fuerzas de seguridad activaran su búsqueda en distintos países, ante la sospecha de que pudo haber huido de México.

La ficha roja había sido solicitada por la Fiscalía General de la República, tras una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el delito de feminicidio.

Sobre los hechos ocurridos el pasado 15 de abril en la colonia Polanco III Sección, la Fiscalía CDMX informa que:



Tras la denuncia presentada el 16 de abril, la institución inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio.



Desde ese momento, se han realizado de manera… — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 22, 2026

¿Cómo ocurrió el asesinato de la exreina de belleza en Polanco?

El crimen ocurrió el 15 de abril de 2026 en un departamento de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con las investigaciones, Carolina Flores, de 27 años, fue atacada a tiros dentro del departamento que compartía con su esposo y su bebé de apenas ocho meses.

La necropsia reveló que la mujer recibió 12 disparos: seis en la cabeza y seis en el tórax, con un arma de calibre 9 milímetros. Pero el caso ganó notoriedad días después de que se revelara un video en el que se observa a Erika disparar a sangre fría contra la joven.

😔📢 Reyna Gómez, la mamá de la exreina de belleza Carolina Flores, reveló que su yerno Alejandro Sánchez le avisó del feminicidio. Gómez le mandó un mensaje directo a la suegra de su hijo diciendo que tenga el valor de entregarse#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin |… pic.twitter.com/qfoar2T4Oe — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 25, 2026

En las imágenes se observa a la víctima dirigirse a la cocina, seguida por su suegra. Instantes después se escuchan detonaciones. No pasaron segundos cuando el esposo entra al lugar y pregunta qué ocurrió.

Su madre solo responde: "Me hizo enojar, tú eres mío y ella te robó", para después agarrar su maleta y emprender la huida.