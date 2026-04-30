¿Se te hizo tarde? Sigue el avance del Metro CDMX en vivo hoy 30 de abril

Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO y minuto a minuto sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes previsiones antes de entrar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy jueves 30 de abril de 2026.

¡Considera esta información! La estación Auditorio , de la Línea 7 que va de Barranca del Muerto a El Rosario, y la estación San Antonio Abad , de la Línea 2 que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, permanecen cerradas por trabajos de remodelación hasta nuevo aviso.