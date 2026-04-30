tva (1).png
Última hora

Estados Unidos acusa formalmente a Rubén Rocha Moya de narcotráfico

¿Se te hizo tarde? Sigue el avance del Metro CDMX en vivo hoy 30 de abril

¿Cómo va el avance de trenes en el Metro CDMX hoy Día del Niño? Revisa las condiciones del servicio en la red y toma previsiones en tus traslados.

vagones del Metro CDMX
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?|X @MetroCDMX.

Escrito por: César Contreras,Iveth Ortiz

Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO y minuto a minuto sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes previsiones antes de entrar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy jueves 30 de abril de 2026.

¡Considera esta información! La estación Auditorio, de la Línea 7 que va de Barranca del Muerto a El Rosario, y la estación San Antonio Abad, de la Línea 2 que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, permanecen cerradas por trabajos de remodelación hasta nuevo aviso.

¿Se te hizo tarde? Sigue el avance del Metro CDMX en vivo hoy 30 de abril

Revisan tren en Línea 3

El STC informó que, debido a la revisión de un tren, trabajan en agilizar el paso de los convoyes en la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes. Usuarios se quejan de retrasos.

Retrasos en Línea 3

Pasajeros de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes, aseguran que los trenes se detienen por más de cinco minutos en las estaciones.

Recuerda que las Líneas 1 y 3 del Metrobús tienen recorridos similares de norte a sur de la CDMX.

Así va la Línea 7

Usuarios de la Línea 7 indican que el andén en la estación tacuba, en dirección a la terminal El Rosario está lleno de personas y no pasan trenes, minetras que sí hay circulación hacia Barranca del Muerto.

Tags relacionados
Metro CDMX CDMX Seguridad y Justicia

Notas