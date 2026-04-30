¿Se te hizo tarde? Sigue el avance del Metro CDMX en vivo hoy 30 de abril
¿Cómo va el avance de trenes en el Metro CDMX hoy Día del Niño? Revisa las condiciones del servicio en la red y toma previsiones en tus traslados.
Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO y minuto a minuto sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes previsiones antes de entrar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy jueves 30 de abril de 2026.
¡Considera esta información! La estación Auditorio, de la Línea 7 que va de Barranca del Muerto a El Rosario, y la estación San Antonio Abad, de la Línea 2 que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, permanecen cerradas por trabajos de remodelación hasta nuevo aviso.
¿Se te hizo tarde? Sigue el avance del Metro CDMX en vivo hoy 30 de abril
Revisan tren en Línea 3
El STC informó que, debido a la revisión de un tren, trabajan en agilizar el paso de los convoyes en la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes. Usuarios se quejan de retrasos.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 30, 2026
Retrasos en Línea 3
Pasajeros de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes, aseguran que los trenes se detienen por más de cinco minutos en las estaciones.
Recuerda que las Líneas 1 y 3 del Metrobús tienen recorridos similares de norte a sur de la CDMX.
Tomen precauciones L3 se detiene mad de 5 minutos en cada estación— Teresa RG (@Teresa_RG66) April 30, 2026
Así va la Línea 7
Usuarios de la Línea 7 indican que el andén en la estación tacuba, en dirección a la terminal El Rosario está lleno de personas y no pasan trenes, minetras que sí hay circulación hacia Barranca del Muerto.
L7 dirección el rosario, no pasan trenes del otro sentido ya pasaron 3 ¿Que pasa? Ya se está llenando el andén en tacuba 🥴😵💫— LILY SANTIAGO (@lily051981) April 30, 2026