Nuevo asesinato múltiple en Azcapotzalco: matana tres un día después de familia asesinada en su casa

Solo un día después de que una familia fue asesinada cruelmente en su propia casa en la alcaldía Azcapotzalco, este 29 de abril de 2026 tres personas fueron asesinadas en la misma demarcación.

La masacre en la que perdieron la vida cuatro mujeres y un hombre se registró en la calle Guanábana 146 de la colonia Nueva Santa María, casa en la que quedaron los cuerpos de tres mujeres y un hombre.

Indignación en @AzcapotzalcoMx



Una familia fue hallada sin vida dentro de su domicilio en la colonia Nueva Santa María.



Tres mujeres y un hombre, al parecer los padres y dos menores de 17 y 12 años, presentaban heridas de arma punzocortante.



Paramédicos confirmaron la… pic.twitter.com/6hWnSmB9ws — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026

Las víctimas presentaban heridas provocadas con un arma punzocortante, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Las víctimas son dos personas adultas y dos menores de edad, quienes presentaban varias lesiones. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX inició una investigación por el delito de homicidio por este crimen.

Tres hombres y una mujer fueron detenidos en Atizapán, Estado de México, por su presunta relación en el asesinato de los cuatro integrantes de la familia.

La policía ubicó dos camionetas robadas a las víctimas y tras un operativo coordinado, se detuvo a María de Jesus "N", José María "N", Francisco Javier "N", y Emiliano "N", este último que realizó disparos en contra del personal policial que, al ver en riesgo su vida, repelió la agresión y lo hirieron.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de la coordinación con autoridades del @Edomex, compañeros de @SSC_CDMX y policías municipales de @GobAtizapan, detuvieron a tres hombres y una mujer, presuntamente relacionados en el homicidio de cuatro personas ocurrido… pic.twitter.com/kdqaUuIdP2 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 29, 2026

Asesinan a balazos a tres hombres en Azcapotzalco

La violencia no para en Azcapotzalco, alcaldía en la que este miércoles fueron localizados tres hombres sin vida por disparos de arma de fuego.

Las víctimas perdieron la vida en la unidad habitacional localizada en la calle Andador Toma de Torreón, en la colonia Unidad Habitacional Francisco Villa.

Esto, a tan solo 20 minutos de distancia en automóvil de la casa en la que mataron a los integrantes de una familia.

Dos de los asesinados en Azcapotzalco tenían antecedentes penales

El lugar del homicidio fue acordonado por policías y se dio parte al agente del Ministerio Público de la Fiscalía de CDMX para los peritajes correspondientes.

En tanto, se llevan a cabo las primeras investigaciones para identificar cómo ocurrieron los hechos, indicó la SSC.

De acuerdo con los primeros reportes, dos de los muertos contaban con antecedentes delictivos por robo agravado, encubrimiento por receptación y portación de arma de fuego.

