“El Jardinero” del CJNG y cercano a “El Mencho” recibe prisión preventiva

Audias "N", "El Jardinero", presunto líder operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hombre que fue cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder de la organización criminal abatido el 22 de febrero de 2026, recibió prisión preventiva.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Audias “N” por su posible participación en los delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

¿Quién es Audias Flores Silva, “El Jardinero” del CJNG? Crímenes de un capo que EU quiere en sus manos

¿Qué pasará con "El Jardinero" tras ser detenido en Nayarit?

"El Jardinero" fue detenido en Nayarit el 27 de abril de 2026 y después trasladado a la Ciudad de México para ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

Un juez calificó de legal su detención y el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en audiencia que se desarrolló por videoconferencia, formuló la imputación.

Su situación jurídica se definirá el próximo viernes pues sus abogados pidieron duplicar el tiempo para ello. "El Jardinero" podría permanecer en la FEMDO, al menos hasta el próximo viernes por la noche.

¿Quién es "El Jardinero"? Historia criminal y qué hizo

Audias era jefe de seguridad de Rubén Oseguera, “El Mencho”, pero finalmente, luego de 19 meses de intercambio de información para detenerlo, loa taraparon en la comunidad de El Mirador, Nayarit.

Este sujeto cuenta con orden de extradición por el delito de asociación delictuosa contra la salud y portación de arma de fuego, solicitada por Estados Unidos, pero también tiene una orden de reaprehensión de 2024 por homicidio.

Es identificado como presunto líder regional del CJNG en Nayarit, además de ser responsable de encabezar y coordinar la producción y trasiego de drogas en Nayarit.

Controlaba laboratorios de metanfetamina, pistas clandestinas y avionetas, camiones de carga y vehículos de pasajeros para transportar cocaína, heroína y otras drogas desde Centroamérica a México y posteriormente a California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia, en Estados Unidos.

EU ofreció recompensa para detener a "El Jardinero"

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) emitió en mayo de 2025 una alerta internacional y ofreció recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

En junio del mismo año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo sancionó y señaló como responsable de controlar los laboratorios clandestinos en Jalisco y en el sur de Zacatecas, para producir metanfetaminas hacia Estados Unidos.