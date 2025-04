Por Amor a la Precisión | Noroña: Negar es desaparecer…

El 17 de noviembre de 2017 fue publicada la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas , en el ocaso del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

¿Qué dice la Ley de Desaparecidos?

En el artículo 27 de esa Ley se establece lo siguiente:

Artículo 27. “Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”.

Esa misma Ley contiene un glosario en el artículo 4 que dice lo siguiente:

Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entiende por:

XVI. Persona Desaparecida: a la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito;

Entonces, no nos hagamos bolas, en tanto no haya una investigación del Ministerio Público y una resolución judicial, los más de 124 mil desaparecidos pueden ser desaparecidos forzados, por la colusión de autoridades con los malos.

Y no lo digo yo, que no doy paso sin huarache, lo dice la Ley en México. ¡LA LEY! Aunque a muchos no les guste seguirla.

¡PERO LOS QUE INVESTIGAN SON ELLOS MISMOS!

Sin embargo, la cosa se pone color de hormiga cuando vemos que a los que les toca investigar son los mismos involucrados en la desaparición forzada; es decir, policías, militares, políticos, autoridades, etcétera.

Para eso, existían organismos autónomos que se encargaban de funcionar como contrapesos del poder; específicamente el ombudsperson mexicano… Es decir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las comisiones estatales de Derechos Humanos.

Pero, aquí es dónde la puerca tuerce el rabo porque ni siquiera en los tiempos más oscuros del PRI o de Calderón se había controlado tanto a estas instituciones como del 2018 a la fecha.

Y, de nueva cuenta, no lo digo yo, lo dicen los especialistas de organizaciones de Derechos Humanos, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez o los mismos defensores de derechos humanos que actualmente ya no están en las comisiones de Derechos Humanos.

Sobre el reciente anuncio de medidas para atender la crisis de #desapariciones



Abrimos hilo sobre el tema 🧵👇 — Centro Prodh (@CentroProdh) March 19, 2025

En fin, tantita madre Noroña.