¿Dirección? Me canso ganso #8”: Otra gran idea de la Cuatrote

Cuando uno cree que a los morenistas no se les puede ocurrir algo peor, siempre dicen “cht, tranquilos, siempre podemos superarnos”. Y es que su soberbia, los lleva a hacer cosas, por no decir tonterías, que llegan a afectar a muchas personas en



México.

Desde la cabeza hasta la cola del régimen tienen la misma maña, y esta vez, los afectados son los pobladores de las colonias El Paraje, Fimesa 1 y Lomas del Parque Segunda Sección, o mejor dicho, Cuarta Transformación, en Tultitlán, Estado de

México .

Nadie les avisó y, peor aún, no los tomaron en cuenta



Más allá de tener calles con nombres como "Me Canso, Ganso", el verdadero desafío será modificar todos sus documentos. Es hora de que se escuche su voz y se reconozcan sus #necesidades.



El desafío para los vecinos de Tultitlán, Estado de México

Resulta que al gobierno municipal se le hizo fácil cambiar de la noche a la mañana el nombre de al menos 40 calles y tres colonias. Pero no crean que por nombres de personas ilustres de México, o eventos como la Independencia o la Revolución. No. Si no que las calles pasaron de llamarse Fresno, Geranio o Copal, a llamarse Me Canso ganzo (sí, así con <<z>>), Abrazos no balazos o Acúsalos con su mamá, y otro tipo de frases en referencia a la dictadura de Morena.

Obviamente, el cambio no fue del agrado de la mayoría de los habitantes, pues además de que los nombres son ridículos, implica que tendrán que modificar sus documentos, pasando horas lidiando con burócratas.

¡Sin aviso! Vecinos rechazan cambio de nombre en calles de Tultitlán, alusivos a la 4T

La “justificación” por parte de las autoridades ante el renombramiento es que era necesario regularizar la situación legal de la zona, pues, según, hay disputa por unos terrenos ejidales que se encuentran ahí. ¿Les creemos?

Y es que estos cambios van más allá de esa “buena razón”. Porque así como en la dictadura del PRI se glorificaba a presidentes y gobernadores, ahora la mal llamada 4T intenta imponer sus narrativas, y crear realidades intersubjetivas al colocar calles con sus “logros”, pero en serio, ¿qué de bueno puede tener recordar a cada rato el “Acúsenlos con su mamá”, cuando Culiacán, así como medio México, lleva semanas bajo el acecho del crimen organizado? ¿O vivir en la calle “Aeropuerto Felipe Ángeles”, gracias al cual, ahora tenemos una deuda por pagar en décadas porque se canceló el de Texcoco?

Morena piensa que nombrando calles con sus “logros”, la gente va a creer que en realidad sí lo son. Morena intenta normalizar el bajo estándar de gobierno que ha tenido por seis años y dos meses. Morena quiere hacernos creer que la pésima gestión que han tenido merece reconocerse nombrando calles y colonias, al más puro estilo propagandístico de otras dictaduras latinoamericanas, sin siquiera consultar a la gente de Tultitlán, ni importarle si les afecta o no. ¿Qué sigue? ¿Una ciudad completa? ¿Un estado?