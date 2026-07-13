Cada 14 de julio, miles de creyentes elevan sus oraciones para pedir consuelo, sanación y fortaleza, en especial si la salud de un ser querido está afectada. Hoy, la Iglesia Católica conmemora a San Camilo de Lelis, el gran patrono de los enfermos, los hospitales y el personal sanitario. La oración de hoy busca inspirar a quienes buscan un milagro o simplemente anhelan recuperar el bienestar físico y espiritual de sus familiares.

Oración para hoy 14 de julio

Quienes atraviesan una enfermedad o cuidan de un familiar enfermo necesitan apoyo divino para mantener la calma y la fortaleza mental. La devoción a este santo protector ofrece un alivio profundo ante el sufrimiento humano. Te compartimos la poderosa plegaria que muchos fieles rezan para pedir por la recuperación de la salud y encontrar luz en los tiempos difíciles:

"Glorioso San Camilo de Lelis, tú que dedicaste tu vida a cuidar a los más frágiles y enfermos con amor compasivo, escucha nuestra súplica en este día. Te pedimos que intercedas ante Dios Nuestro Señor para que derrame su gracia sanadora sobre (mencionar el nombre de la persona enferma). Alivia sus dolores, dale fuerza en su debilidad y guía las manos de los médicos y enfermeras que lo atienden. Concédenos la paciencia y la fe para aceptar los tiempos divinos, y permite que la salud regrese pronto a su cuerpo. Amén."

Santoral hoy 14 de julio

Conocer la historia del santoral nos ayuda a comprender el enorme poder de esta devoción cristiana. San Camilo de Lelis nació en Italia en 1550 y, tras llevar una vida de excesos y sufrir una dolorosa herida en la pierna que nunca sanó por completo, experimentó una profunda conversión espiritual. A partir de ese momento, dedicó cada instante de su existencia a servir a los pacientes más desahuciados en los hospitales de la ciudad de Roma.

El santo fundó la orden de los Ministros de los Enfermos, a quienes los fieles llaman hoy los padres camilos. Estos religiosos hicieron un cuarto voto especial: cuidar a los enfermos incluso con riesgo de perder su propia vida. Por esta entrega absoluta, el Papa lo nombró el protector oficial de todos los hospitales, pacientes y profesionales de la salud.