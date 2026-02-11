Dictadura de Cuba finca cargos contra influencers de “El4tico"; ¿de qué los acusan?

Cuba intensifica su ofensiva contra la disidencia digital. La dictadura imputa cargos a los influencers activistas del grupo “ El4tico ”.

Ofensiva en Holguín: Dictadura imputa cargos graves a influencers de "El 4tico"

Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, confirmó que Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, ambos presos, enfrentan el delito de “propaganda contra el orden constitucional”. Las autoridades cubanas les acusan también del cargo de instigación a delinquir. Ambos quedaron arrestados en la ciudad de Holguín el 6 de febrero de 2026 durante un cateo.

Denuncian detención arbitraria de influencers del colectivo “El 4tico” en Cuba

¿9 años de prisión? El costo de la disidencia digital en la Cuba de 2026

El instructor penal notificó los cargos a la familia el 8 de febrero de 2026. Si son declarados culpables, los jóvenes podrían cumplir hasta nueve años en prisión. El Código Penal cubano castiga la propaganda contra el orden constitucional con tres a ocho años de cárcel, mientras que la instigación a delinquir conlleva de seis meses a un año.

Habeas Corpus admitido: La batalla legal por Medina y Zayas Pérez

El Tribunal Provincial Popular de Holguín admitió un recurso de habeas corpus que Yanet Rodríguez Sánchez presentó a favor de Medina y Zayas Pérez. El recurso busca probar la legalidad del arresto de los influencers. La organización Ciudadanía y Libertad lo anunció en su página de Facebook el lunes.

El tribunal destaca en el documento que la solicitud alega “la detención sin notificación de cargos, sin especificación de delitos y sin cumplir las formalidades legales, lo que podría constituir una violación de derechos fundamentales”. La audiencia será este jueves 12 de febrero a las 9:00 horas.

"¿Dónde está papá?": El drama familiar tras el arresto de los creadores de contenido

Cubalex, grupo de asesoría jurídica, denunció violaciones en el allanamiento y la detención. Los agentes afirmaron tener una orden, pero se negaron a mostrarla. La detención careció de causa legal clara y documentada.

Este lunes, al cumplirse tres días de los arrestos, Doris Sant Bat, esposa de Medina, compartió en Facebook el dolor de su hija de tres años, quien pregunta constantemente por su papá.

