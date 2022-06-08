Osa cae de montaña por defender a su cría de un macho

En ocasiones se pueden observar escenas de la vida salvaje que conmueven al espectador, como el caso de una osa que camina con su cría en una montaña, ubicada en la comunidad españoña Castilla y León, de la que cae junto con un macho de oso pardo.

Autoridaes difundieron las imágenes, obtenidas por dos aficionados a observar a la fauna, de la pelea entre una osa y un oso que culmina con la muerte de uno de ellos.

Osa se pelea con macho para defender a su cría; caen de precipicio

Autoridades de Castilla y León explicaron que de manera frecuente una osa suele defender a sus oseznos de los machos.

Las hembras de oso pardo, detallaron, suelen entrar en celo durante la primavera y parir en invierno, momento en que acompañan a sus crías hasta la primavera siguiente, cuando se separan para entrar en etapa reproductiva. Sin embargo, los machos suelen atacar a las crías de las osas para inducirlas al celo de nuevo.

En las imágenes se observa que el macho al ver a la osa y su cría, de aproximadamente un año, sobre la Montaña Palentina se aproxima de forma inmediata a la hembra.

Es frecuente que las madres tengan que defender a sus crías del ataque de machos que buscan inducirlas nuevamente al celo



Estas imágenes grabadas en la Peña de Santa Lucía, (⛰ Montaña Palentina) muestran cómo un gran macho se aproxima a la hembra que está con el osezno del año pic.twitter.com/EPCGRIkKVN — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) June 7, 2022

Oso muere tras pelea con osa que defiende a su cría

Autoridades ambientales aseguraron en un comunicado que la osa, que tenía dos crías, habría perdido a una de ellas por el ataque de otro macho, por lo que en esta ocasión, se defiende del oso, mientras el osezno sube hasta el risco.

En el video se observa que ambos pelean por varios minutos y finalmente caen al precipicio. Uno de los animales logra sobrevivir, mientras que el otro queda inmovil sobre la tierra.

La Junta desplegó ayer un importante operativo para localizar a la osa adulta y al osezno. El ejemplar macho, de 217 kg de peso, fue encontrado muertohttps://t.co/BViSxcA5EK pic.twitter.com/2c2DkYBnAz — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) June 7, 2022

Mientras que la que parece ser la osa se levanta con dificultad, las autoridades españolas indicaron que seguramente tiene lesiones de gravedad debido a las manchas de sangre encontradas en el lugar donde caminaba con su cría.

Las autoridades de la comunidad de Castilla y León desplegaron un operativo para ubicar a la osa y su cría.

Durante la búsqueda hallaron el cuerpo del oso macho, de aproximadamente 217 kilos de peso, que habría muerto por la caída, al que se le practicará una necropsia.

En tanto, las autoridades perdieron de vista a la cría, que presuntamente entró a alguna de las múltiples cavidades de la montaña, pero se comprometieron a continuar con su localización, al igual que el de su madre, para lograr su supervivencia en cautiverio.