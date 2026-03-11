¿Cuánto cuesta un comercial en los Premios Oscar 2026 en la televisión estadounidense?

La 98.ª edición de los Premios de la Academia, que este año será conducida por el comediante Conan O'Brien, no es solo la noche más esperada para los cinéfilos; es el campo de batalla donde las marcas globales libran su guerra de visibilidad más costosa. Mientras películas como Sinners y Hamnet compiten por la gloria artística, la cadena ABC (propiedad de Disney) compite por superar sus propios récords de facturación.

A pesar de la fragmentación de las audiencias, los Oscar mantienen una mística única: el "efecto de visualización en vivo". En un mundo dominado por el streaming on-demand, este evento es uno de los pocos "fogones digitales" donde millones de personas sintonizan el mismo canal al mismo tiempo, lo que otorga a los comerciales una relevancia que el algoritmo de TikTok aún no puede replicar.

¿Cuánto cuesta un comercial en los Oscar 2026?

Para la ceremonia de este 15 de marzo de 2026, las marcas que deseen ocupar un espacio de 30 segundos en la transmisión de ABC han tenido que desembolsar entre $2.3 y $2.6 millones de dólares.

Este precio coloca a los Premios Oscar como el segundo evento publicitario más caro de la televisión estadounidense, solo por debajo del Super Bowl. Aunque la cifra es astronómica, representa un valor estratégico clave: el costo es aproximadamente un 72% menor que el del gran juego de la NFL, pero con una audiencia mucho más segmentada hacia el lujo, la tecnología y el consumo aspiracional.

¿Por qué las marcas siguen pagando estas fortunas?

Analistas de firmas como Kantar y EDO señalan que los anuncios durante los Oscar son 172% más efectivos para generar búsquedas en internet que el promedio de la programación en horario estelar. Las marcas no solo compran tiempo aire; compran el "Share of Moment", es decir qué tanto logran adueñarse del tiempo y la mente del consumidor mientras algo "importante" sucede.

Este año, gigantes como Prudential, Rolex, T-Mobile y e.l.f. Cosmetics han confirmado su presencia. El atractivo radica en que, a diferencia de otros programas, los espectadores de los Oscar suelen prestar atención a los comerciales para ver las producciones cinematográficas de las propias marcas, que este año han optado por narrativas tipo cortometraje protagonizadas por actores de la lista A.