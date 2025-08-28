Esta es la millonaria recompensa que el ICE ofrece por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha anunciado una recompensa de hasta diez millones de dólares por datos que lleven a la detención o a la condena de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La noticia, publicada el 28 de agosto de 2025, resalta la importancia que las autoridades estadounidenses otorgan a este individuo, considerándolo un objetivo prioritario dentro de la estructura del crimen organizado.

Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar y sus hermanos, denominados “Los Chapitos”, son señalados por las agencias de inteligencia como quienes han tomado las riendas de la facción del Cártel de Sinaloa que antes estaba bajo el mando de su padre.

$10M REWARD for information leading to the arrest/conviction of Ivan Jesus Alfredo Guzmán Salazar — son of the notorious Joaquin “El Chapo” Guzman Loera.



He and his brothers – the “Chapitos” – took over the El Chapo’s faction of the Sinaloa Cartel, and he should be considered… pic.twitter.com/Wxse3cgLZr — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 28, 2025

Este traspaso de liderazgo los ubica como figuras clave en la operación de una de las redes criminales más influyentes a nivel global. La recompensa, una suma extraordinariamente alta, subraya la seriedad de la búsqueda y la disposición del gobierno estadounidense para utilizar todos los recursos posibles para desmantelar estas organizaciones.

Las autoridades alertan sobre Guzmán como persona armada y peligrosa

El anuncio del ICE no solo se limita a la oferta monetaria, sino que también incluye una seria advertencia para el público. Las autoridades han clasificado a Guzmán Salazar como una persona “armada y peligrosa”, una etiqueta que enfatiza el riesgo que representa.

Con el objetivo de facilitar la entrega de información, el ICE ha establecido un canal de comunicación directo. Para cualquiera que posea datos relevantes que puedan conducir al paradero de Guzmán Salazar, se ha proporcionado un número telefónico específico: 520-335-7315. Este método de contacto busca alentar a cualquier persona con información valiosa a colaborar con las autoridades de manera segura.

La acción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense se inscribe en un esfuerzo continuo para perseguir a los líderes de organizaciones criminales que operan a nivel internacional.

