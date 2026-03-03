¡La exploración de Marte suma un nuevo capítulo! La NASA difundió una imagen captada por el vehículo rover Curiosity, que de inmediato desató un debate en redes sociales donde los usuarios destacaron la presencia de un OVNI.

La polémica se origina por una fotografía que fue tomada por la Right Navigation Camera (Navcam derecha) mientras el vehículo de exploración espacial se encontraba en el drive 1546, según datos oficiales de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y el Jet Propulsion Laboratory (JPL-Caltech).

¿Qué muestra la imagen de la NASA captada en Marte?

En uno de los fotogramas se puede apreciar a un pequeño objeto de forma angular y sobre el cielo marciano, justo a la altura del una zona en donde el rover de la NASA, opera desde su “amartizaje” en 2012. Se trata de un con formaciones sedimentarias y un horizonte característico del cráter Gale. El objeto aparece en el cuadrante superior de la fotografía, contrasta con el cielo característico de la atmósfera marciana, compuesta mayoritariamente por dióxido de carbono y polvo en suspensión.

Cabe señalar que las cámaras que captaron la polémica imagen en Marte, están diseñadas principalmente para apoyar la conducción y planificación de rutas, pero también proporcionan valiosa información visual acerca de la textura del terreno, pendientes y posibles obstáculos en el planeta rojo.

¿OVNIS en Marte? Esto dicen los expertos

Expertos y medios científicos recuerdan que este tipo de anomalías visuales pueden explicarse debido a las partículas de polvo cercanas al lente, o a los reflejos de luz solar, a la compresión digital e incluiso pequeños fragmentos de roca en suspensión.

Recordemos que las cámaras Navcam en el rover Curiosity capturan imágenes en escala de grises con resolución de (1024×1024 píxeles), y en este caso, el elemento visible ocupa apenas entre 8 y 12 píxeles, lo que limita cualquier conclusión definitiva acerca de su tamaño y sobre todo de su naturaleza.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, cada imagen tomada por Curiosity ayuda a reconstruir el entorno marciano con mayor precisión, permitiendo identificar estructuras geológicas que podrían aportar pistas sobre la presencia pasada de agua. Hasta ahora, la NASA no ha emitido un comunicado específico calificando el objeto como algo fuera de lo común.

¿Qué son los Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP)?

Los Fenómenos Aéreos No Identificados, más conocidos en inglés como "UAP" (Unidentified Anomalous Phenomena), son aquellas observaciones de eventos en el cielo, mar, aire o en el espacio, que no pueden identificarse como aeronaves conocidas, fenómenos naturales o artefactos humanos.

La NASA los define como "observaciones de algo en el cielo que no se puede identificar como aeronaves o fenómenos naturales conocidos". Su prioridad es la seguridad aérea y recopilación de datos científicos". Departamento de Defensa de Estados Unidos los define como "Fenómenos que interfieren con operaciones militares o aviación civil, sin evidencia de origen extraterrestre". Cabe señalar que no equivalen a OVNI, ya que el término evita connotaciones extraterrestres; es decir que está enfocado en ciencia, no especulación.