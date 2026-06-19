¡México gana! Explota la celebración en el Ángel de la Independencia tras al partido contra Corea

¡El marcador a favor! La victoria de México sobre Corea del Sur provocó una intensa celebración en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México (CDMX), donde cientos de aficionados se reunieron para convertir el emblemático monumento en el epicentro del festejo.

Entre cierre viales, banderas verde, blanco y rojo, y un ambiente de fiesta desde horas antes del partido, la capital vivió una jornada marcada por la emoción del triunfo.

Se desata la marea tricolor en el Ángel de la Independencia

Desde antes del resultado final, la zona ya presentaba cierre viales en el tramo de Av. Insurgentes hasta la glorieta, ante la llegada de miles de seguidores que ocuparon el emblemático punto de la Ciudad de México para vivir el partido entre amigos, familia y turistas.

¡Las mejores vibras! 🇲🇽



Así baila este aficionado al pie del Ángel de la Independencia previo al juego de México y Corea del Sur en la Copa de la FIFA 2026™.#ElCanalDelMundial #ElMundialXAzteca #ENVIVO | https://t.co/yoepLTC82c pic.twitter.com/vTIQNzJxEU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026

Con banderas, cánticos y pronósticos previos al encuentro, el ambiente se transformó en una auténtica fiesta tricolor que culminó con la euforia del marcador final 1-0, convirtiendo al Ángel en el epicentro del festejo futbolero en la capital.

🎉 El Ángel de la Independencia comienza a llenarse de aficionados rumbo al México vs Corea en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.



Familias, grupos de amigos y hasta mascotas se suman al ambiente con banderas y cánticos.



El reporte de @tritonazteca11 #ElCanalDelMundial… pic.twitter.com/KLp5aOYdRy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026

Previo al encuentro, los aficionados que se dieron cita en el Ángel de la Independencia compartieron sus pronósticos sobre el partido entre México y Corea, con marcadores que iban desde 2-0 y 2-1 hasta 3-1 favor del conjunto mexicano.

¡Azteca, Azteca, Azteca! ¿Así o más claro? 🥳



No cabe duda que la gente nos ve, nos sigue y se informa con nosotros.



No necesitamos de trends ni hashtags. En TV @Azteca nos debemos a la verdad y los mexicanos lo saben.



Vía @Galicia_Edgar #ElCanalDelMundial #ElMundialXAzteca pic.twitter.com/0Jv4u8dNkl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 19, 2026

Entre la confianza, la fe y el entusiasmo, las predicciones reflejaron el optimismo de la afición, que ya anticipaba una posible victoria y un festejo masivo en la capital.

¡Es una verdadera fiesta! ¡Viva México! 🇲🇽



Tras el triunfo de #México contra su similar Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el Ángel de la Independencia se llenó de fiesta, alegría y sobre todo esperanza.



¡El sueño sigue más vivo que nunca!



El reporte desde el… pic.twitter.com/q8alywe3iz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 19, 2026

Afición elige Azteca Deportes para ver La Copa de la FIFA 2026™ en familia

Varios aficionados pidieron cambiar el canal para seguir el partido de la La Copa de la FIFA 2026™ a través de TV Azteca, y su señal de Azteca Deportes.

De acuerdo con datos de GoberArte, la plataforma líder para seguir los encuentros del torneo con un 32.5% de preferencia, lo que refleja su amplia audiencia.

📊 De acuerdo con datos de @gobernarteSC, TV @Azteca es la plataforma líder para seguir los partidos de La Copa de la FIFA 2026™ con 32.5% de preferencia.



La mayoría los ve en casa y en familia, confirmando que la pasión del futbol se vive mejor en compañía.#ElCanalDelMundial… https://t.co/c9gK7PJwfp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026

Además, la mayoría de los seguidores afirma verlo en casa y con toda la familia, reforzando la idea de que la pasión por el futbol se disfruta más en compañía.