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México vs. Corea del Sur: Últimas noticias sobre el segundo partido de la Selección Azteca

¡México gana! Explota la celebración en el Ángel de la Independencia tras al partido contra Corea

¡México gana y la CDMX explota! El Ángel de la Independencia se llena de fiesta, banderas y emoción tras el triunfo sobre Corea del Sur en un partido inolvidable.

México vence a Corea del Sur y desata celebración en el Ángel de la Independencia; así se vivió la fiesta en CDMX
México vence a Corea del Sur y desata celebración en el Ángel de la Independencia; así se vivió la fiesta en CDMX|Reuters

Escrito por: Alejandra Gómez

Con información de: Edgar Galicia

¡El marcador a favor! La victoria de México sobre Corea del Sur provocó una intensa celebración en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México (CDMX), donde cientos de aficionados se reunieron para convertir el emblemático monumento en el epicentro del festejo.

Entre cierre viales, banderas verde, blanco y rojo, y un ambiente de fiesta desde horas antes del partido, la capital vivió una jornada marcada por la emoción del triunfo.

Se desata la marea tricolor en el Ángel de la Independencia

Desde antes del resultado final, la zona ya presentaba cierre viales en el tramo de Av. Insurgentes hasta la glorieta, ante la llegada de miles de seguidores que ocuparon el emblemático punto de la Ciudad de México para vivir el partido entre amigos, familia y turistas.

Con banderas, cánticos y pronósticos previos al encuentro, el ambiente se transformó en una auténtica fiesta tricolor que culminó con la euforia del marcador final 1-0, convirtiendo al Ángel en el epicentro del festejo futbolero en la capital.

Previo al encuentro, los aficionados que se dieron cita en el Ángel de la Independencia compartieron sus pronósticos sobre el partido entre México y Corea, con marcadores que iban desde 2-0 y 2-1 hasta 3-1 favor del conjunto mexicano.

Entre la confianza, la fe y el entusiasmo, las predicciones reflejaron el optimismo de la afición, que ya anticipaba una posible victoria y un festejo masivo en la capital.

Afición elige Azteca Deportes para ver La Copa de la FIFA 2026™ en familia

Varios aficionados pidieron cambiar el canal para seguir el partido de la La Copa de la FIFA 2026™ a través de TV Azteca, y su señal de Azteca Deportes.

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Además, la mayoría de los seguidores afirma verlo en casa y con toda la familia, reforzando la idea de que la pasión por el futbol se disfruta más en compañía.

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