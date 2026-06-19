El pato Merlín se roba las cámaras; será Embajador distinguido del FIFA Fan Festival

En el Zócalo capitalino, un invitado se robó las miradas, los aplausos y hasta los reflectores del FIFA Fan Fest™. No fue una estrella del fútbol ni una celebridad internacional. Fue Merlín, el pato que se convirtió en fenómeno de redes y que ahora presume un nuevo título: embajador distinguido del festival.

Con su jersey verde bien puesto y caminando como toda una figura mundialista, el ave más famosa de México fue ovacionada por cientos de aficionados que no dejaron pasar la oportunidad de tomarse una foto con él.

¿Por qué Merlín fue nombrado embajador del FIFA Fan Fest?

Durante las actividades realizadas en el Zócalo, organizadores del FIFA Fan Fest reconocieron a Merlín por el impacto que ha generado entre los aficionados.

Incluso recibió regalos, distinciones y un nombramiento simbólico como embajador distinguido del evento, desatando la emoción de quienes ya lo consideran una mascota no oficial del Mundial.

Merlín no ha marcado goles ni levantado copas, pero ya consiguió algo que pocos pueden presumir, el cariño de miles de aficionados.

Entre aplausos, fotografías y muestras de afecto, el pato mundialista sigue demostrando que, a veces, las historias más peculiares del fútbol ocurren lejos del terreno de juego.

🦆❤️ El pato que ha conquistado a miles⁣

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El pato "Merlín" se ha vuelto una sensación en las calles de la Ciudad de México gracias a su carisma, sus paseos por el centro histórico y acompañar a los aficionados del futbol con su playera de la Selección Mexicana.⚽⁣

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"Merlín"… pic.twitter.com/8zi3etYhd8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026

¿Quién es Merlín, el pato viral que conquistó las redes sociales?

Hace apenas unas semanas, Merlín llevaba una vida muy distinta. Cada fin de semana acompañaba a la familia Gómez a vender agua y refrescos en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Sin embargo, todo cambió cuando comenzó a aparecer vestido con una camiseta de la Selección Mexicana.

Los videos del pato caminando entre aficionados, posando para fotografías y participando en los festejos mundialistas se volvieron virales en TikTok e Instagram. Hoy, donde aparece, se forman filas para tomarse una selfie con él.

La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ encontró un inesperado protagonista en las calles de la capital.

Tras el partido entre México y Sudáfrica, Merlín comenzó a aparecer en distintos puntos de reunión de aficionados luciendo una versión personalizada del jersey de la Selección Mexicana. Su carisma y peculiar forma de convivir con la gente hicieron el resto.

En cuestión de días pasó de ser un pato conocido entre comerciantes del Centro Histórico a convertirse en una sensación internacional.