Pablo Lyle es sentenciado a 5 años de cárcel por homicidio involuntario

Una jueza en Miami Dade, Estados Unidos, sentenció a cinco años de cárcel, más ocho de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario al actor Pablo Lyle tras declararlo culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, un hombre cubano de 63 años, a quién golpeó en una altercado de tránsito.

Como parte de la condena, el mexicano también tendrá que asistir a varias clases en Estados Unidos para controlar su temperamento.

La jueza Marisa Tinkler Méndez justificó la sentencia argumentado que Pablo Lyle no cometió un acto premeditado, sino que se trató de un hecho aislado, ya que no había más evidencia de que el actor haya mostrado violencia contra otro individuo.

⚖👩‍⚖️ El actor Pablo Lyle (@PabloLyle) fue sentenciado a 5 años de prisión y 8 años de libertad condicional, entre otras medidas. Está acusado de homicidio involuntario por la muerte de un hombre de 63 años en un incidente vial en 2019 🚨 pic.twitter.com/CNkVeVlVhG — adn40 (@adn40) February 3, 2023

"La vida del señor Lyle no ha terminado. La vida del señor Hernández se ha perdido", dijo la jueza previó a anunciar al sentencia contra el actor mexicano.

Actualmente, el actor de 36 años se encuentra detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) en Miami-Dade, donde pasará los próximos cinco años.

En octubre del año pasado, un jurado declaró culpable a Pablo Lyle de homicidio involuntario. La fiscal del estado, Katherine Fernandez Rundle, dijo que dos vidas se destruyeron "por una simple rabia en un incidente automovilístico", algo muy común en las calles del país.

Pablo Lyle se disculpa con la familia de la víctima

Previo a recibir sentencia, el actor Pablo Lyle se disculpó con la familia de Juan Ricardo Hernández. Donde dijo que reflexiona sobre lo que pasó y lamentó su actuar de ese día.

“Quiero aprovechar esta oportunidad hoy para reflexionar sobre lo que ha pasado y hablar con ustedes, para decirles que lo lamento mucho, que lo lamento muchísimo desde el fondo de mi corazón”, mencionó en su declaración.

Con lágrimas en los ojos, Pablo Lyle añadió que: “Puedo imaginar el dolor a su ser amado, alguien tan importante para ustedes, especialmente en una situación tan difícil como esta”.

