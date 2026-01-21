Colapso en Veracruz: Pacientes pagan medicinas y personal del IMSS-Bienestar no recibe pagos

El sistema de salud en Veracruz enfrenta una crisis de dos frentes: por un lado, familias que deben vaciar sus bolsillos para salvar a sus enfermos y, por el otro, médicos y enfermeras que trabajan bajo estrés financiero debido a la falta de pagos.

El testimonio de los usuarios es desgarrador. Ante el desabasto de insumos, la gratuidad prometida se desvanece.

“Llevamos casi 9 mil pesos en puro medicamento que aquí en el hospital no lo tienen... si no lo compramos y no tengo el apoyo de mi hija, pues se hubiera muerto ya mi señora”, relata el familiar de un paciente, evidenciando que la falta de recursos pone en riesgo la vida.

Crisis en salud de #Veracruz...



Personal médico sigue siendo víctima de un sistema fallido: bonos navideños cambiados a tarjetas con límite de uso, retrasos en la primera quincena de enero y 500 trabajadores aún sin recibir su apoyo económico.



El estrés e incertidumbre afectan… pic.twitter.com/mCuYHfXEIz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 21, 2026

Un sistema fallido: De los bonos en tarjeta a los retrasos de enero

En 2022, Veracruz se sumó al modelo IMSS-Bienestar. Cuatro años después, en este 2026, la crisis ha impactado severamente a la columna vertebral del sistema: su personal.

Las protestas estallaron desde diciembre pasado, cuando los bonos navideños no se entregaron en efectivo, sino a través de tarjetas con restricciones absurdas. Araceli García, enfermera del Hospital General de Tarimoya, explica la molestia:

“Teníamos hasta 10 días para poderlo canjear en una sola tienda y eso nos generó molestia”. La situación es grave: se estima que 500 de 13 mil trabajadores todavía están a la espera de ese apoyo económico. “Son diez compañeros de aquí que ese bono no se le ha pagado”, confirmó Alfredo Arreola, radiólogo del mismo hospital.

Primera quincena de enero con retrasos

El inicio de 2026 no trajo soluciones, sino más errores. La primera quincena de enero se pagó con retrasos , provocando situaciones de angustia personal para los trabajadores.

¡Ya están hartas!



Más de 20 madres de niños con cáncer protestan afuera del Hospital Infantil de Veracruz (IMSS-Bienestar) por falta de estudios, medicamentos y cirugías.



El propio sistema de #salud confirmó la muerte de un menor el fin de semana.



El reporte de @igarciabri… pic.twitter.com/GgsuSrBsjQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 21, 2026

Alfredo Arreola compartió su testimonio:

“Tengo una bebé de 7 meses y medio; imagínate que yo tenía que comprar leche, fue una crisis emocional muy fuerte para mí"- Con 18 años de antigüedad dedicada a la vacunación, Araceli también cuestiona el destino de los recursos:

“Porque no tienen o porque lo están ocupando para otra cosa, cuando nosotros necesitamos nuestras quincenas para hacer la comida... y no es justo que yo estoy pagando impuestos para que me den ese tipo de trato...”

Esta combinación de frustración e incertidumbre financiera no solo vulnera los derechos laborales, sino que infecta todo el sistema. El personal de salud advierte que trabajar estresados, preocupados por las deudas o enojados, impacta directamente en la calidad de atención al paciente.

Ante este escenario, médicos y enfermeras advierten que no dudarán en volver a protestar si los errores administrativos continúan, una situación que pone en riesgo la salud de todos los veracruzanos.