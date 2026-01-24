“Trato de ser fuerte": Padre busca “autodeportarse” tras la muerte de su hijo y la detención de su esposa por ICE

La vida de Rigo Mendoza cambió de forma irreversible en cuestión de días. Mendoza, inmigrante indocumentado en Estados Unidos , hoy enfrenta una de las pruebas más dolorosas que puede atravesar una familia: la detención de su esposa por el ICE y, poco después, la muerte de su hijo de 15 años, quien luchaba contra el cáncer. Ahora busca autodeportarse.

Una tragedia invade a la familia de Rigo Mendoza

Rigo relata que el pasado 3 de enero agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a su esposa, Arlith Martínez, cuando se dirigía a su trabajo.

En ese momento, su mayor preocupación era su hijo Kevin, diagnosticado con cáncer apenas tres meses antes. La noticia del arresto resultó devastadora para el adolescente, quien falleció dos días después.

Rigo cuenta que dejó su empleo al conocer el diagnóstico de su hijo, decidido a dedicar todo su tiempo y recursos a su cuidado.

La familia solicitó a las autoridades federales un permiso para que Martínez pudiera despedirse de Kevin, pero, según relata, solo se les ofreció una salida temporal durante el funeral, con la condición de que ella regresara bajo custodia.

De acuerdo con CNN, las autoridades informó que Arlith Martínez ha sido expulsada de Estados Unidos en tres ocasiones y se encuentra a la espera de que se tramite su deportación. El medio verificó que en su historial solo figura una infracción de tránsito, sin delitos graves.

La familia de Rigo planea regresar a México

Rigo Mendoza y sus hijos han vivido en Estados Unidos por más de una década . Tres de sus hijos son ciudadanos estadounidenses y, junto con ellos, planea regresar a México.

La embajada de México en Washington informó a CNN que brinda apoyo legal a Martínez, así como respaldo económico a la familia para la repatriación voluntaria y el traslado de los restos de Kevin.

Hoy, Rigo intenta mantenerse fuerte por sus hijos. “Mi mente está en ellos”, dice, mientras enfrenta el duelo, la incertidumbre y una despedida que nunca imaginó vivir de esta manera.