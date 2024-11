Padres de menor atropellado por patrulla de policía en Chiapas exigen justicia

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, este martes 19 de noviembre se realizará la audiencia en contra de un policía municipal que es investigado por atropellar a dos jóvenes en moto , uno de ellos muerto; por lo que los padres de la víctima exigen justicia y todo el peso de la ley.

Padres de Jesús Fernando exigen justicia tras muerte del menor de edad que falleció atropellado por una patrulla de policía

En Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, Alberto Chamé entrevistó a Maximino y Yuridia, padres de Jesús Fernando, joven que perdió la vida.

“Esperamos que se haga la justicia, que le caiga todo el peso de la ley. La verdad no fue un accidente, o que iban en persecución; en el video se ve claramente que fue un atropello. Quizás fue mi hijo esta vez y no sabemos qué va a pasar. La verdad es muy doloroso, es un hijo que tenía una vida por delante, lo único que pido es justicia y que se aplique todo el peso de la ley”, expresó el señor Maximino.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos por parte de las autoridades que indicaban que la víctima iba escapando de la justicia, el padre del menor dejó claro que son una familia trabajadora que, desde pequeño, el ahora occiso aprendió a ganarse la vida con base en el trabajo honesto.

“Soy albañil desde muy pequeño, nosotros somos de muy bajo recurso, empezamos de cero como todos. Tengo dos hijos que están pegados conmigo en el trabajo de la construcción, ellos son mis ayudantes, trabajaba conmigo”, agregó.

Policías en la mira #Chiapas | Elementos están bajo investigación tras atropellar a un joven que perdió la vida. Padres piden justicia y no pierden la esperanza de que se aplique caiga todo el peso de la ley. Informa @Alberto_Chame en #HechosAM pic.twitter.com/9IJGlHVRBL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 19, 2024

La señora Yuridia, madre de Jesús Fernando, indicó que en medio del tormento que viven por la pérdida de un hijo, sólo buscan que se haga justicia y que todo el peso de la ley caiga sobre el responsable.

“Han sido días muy pesados para nosotros, días que no terminan, buscamos sólo la justicia y que se haga responsable el que hizo este atropello, no es justo para nosotros. Era mi muchacho, hasta el momento me ha costado levantarme, mi fuerza se me fue, pero le vamos a echar ganas, porque no queremos que quede así. Ese día fue mi hijo y no queremos que pase con otros más, porque nos es justo la manera en la que lo hacen las autoridades, no es la manera ni la forma en la que hacen su trabajo, eso es lo que nos ha costado trabajo”, explicó la madre de Jesús Fernando.

La audiencia que está programada para este día la han adelantado para las 12:30 horas en el CERESO 5 en San Cristóbal de las Casas y ahí se va a definir la situación jurídica de este policía que está siendo investigada por abuso de autoridad y por el delito de homicidio calificado.

Menores en moto embestidos por patrulla en operativo; uno fallece en el incidente

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas , fue registrado el momento en el que una patrulla del municipio embiste a una moto y provoca que dos jóvenes que viajaban a bordo salgan proyectados e impacten sobre el pavimento; el saldo de este incidente fue de un lesionado y un fallecido.

En imágenes captadas por una cámara de seguridad, y que posteriormente fueron colgadas en redes sociales, se observa el momento donde una patrulla impacta a los menores que se trasladaban en una motocicleta mientras los uniformados realizaban un operativo paras detener a un sujeto con droga; las dos personas arrolladas viajaba en sentido contrario y sobre la banqueta, lo que presuntamente generó la confusión.