Se manifiestan familiares de víctimas de la Guardería ABC en la SCJN

Padres y familiares de los 49 niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC se manifestaron al exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e instalaron de nueva cuenta las cruces que habían sido retiradas por otros manifestantes.

Desde el mediodía afuera de la sede del máximo tribunal del país señalaron que no buscan dinero, pero sí justicia y que los culpables del incendio en Hermosillo, Sonora el 5 de junio de 2009 vayan a prisión.

Marisol Montaño, mamá de Danna Paola, una de las niñas lesionadas durante la tragedia expuso que a 14 años siguen buscando justicia y que no prevalezca la impunidad en un caso que marcó al país y que llegó hasta la Suprema Corte.

“Exijo lo mismo, exijo justicia, desde hace 14 años sigo exigiendo justicia por las graves lesiones de mi hija. Ojalá que sí se comprometan a algo ahora sí lo cumplan porque mucho se comprometen, pero no cumplen, se queda en papel o en vamos a hacer otra reunión, pero no hemos llegado a una conclusión”, señaló.

Padres y familiares de los 49 niños fallecidos en el #incendio de la #GuarderíaABC se manifiestan al exterior de la @SCJN.



Instalaron las cruces que habían sido retiradas por manifestantes.



No buscan dinero pero sí #justicia y que los culpables del #incendio vayan a prisión. pic.twitter.com/rWP117MSiN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2023

Padres de víctimas de la Guardería ABC lamentan que aún no haya justicia

A su vez Luis Durazo, padre de Luis Durazo López, menor fallecido en la Guardería ABC lamentó que a tantos años de la tragedia no hay avances para hacer justicia y que las indemnizaciones llevan varios años trabadas.

“Seguimos aquí, hemos estado año tras año y la justicia no se ve que llegue. No han llevado a nadie a la cárcel, esperemos que llegue esa justicia que anhelamos. No sé qué pasa, son más de dos años que tengo la demanda y no me resuelven”, lamentó.

Los padres y familiares que se manifestaron al exterior de la Corte colocaron una cruz más grande justo enfrente de la puerta principal y soldaron las cruces que lograron recuperar luego de que un grupo de manifestantes las retiró en días pasados.

Actualmente hay dos litigios pendientes en la SCJN relacionados con el caso de la Guardería ABC. Ambos juicios están relacionados con la falta de pago de una reparación integral del daño y se encuentran en manos de los ministros Luis María Aguilar y Javier Laynez.