¡Alzan la voz! Padres y madres de familia exigen justicia por los desaparecidos en Culiacán, Sinaloa

Cientos de padres y madres de familia se manifestaron en Culiacán, exigiendo la localización de sus seres queridos que continúan desaparecidos. La marcha recorrió las principales calles de la ciudad, visibilizando una problemática que afecta a todo el estado de Sinaloa .

Exigen justicia: Padres de familia marchan contra las desapariciones en Sinaloa

¡Marcha por desaparecidos! Un grupo de padres y madres de familia se dieron cita en la Catedral de Culiacán para pedir por la localización de sus hijos que fueron privados de la libertad en los recientes días y no han vuelto a saber de ellos.

Guadalupe relata con lágrimas en sus ojos que su hijo, Jahziel Quiroz Gress, fue privado de su libertad el pasado 14 de octubre a las 5:00 de la tarde por el Bulevar Enrique Sánchez Alonso, y al día de hoy no se sabe nada de él; señala que su hijo no tenía problemas con nadie, era un joven educado y trabajador, por lo que no entiende por qué lo privaron de la libertad.

Guadalupe, madre de otro desaparecido, le cuenta a las cámaras y micrófonos de TV Azteca que “Yo solamente estoy pidiendo un milagro de dios, que me lo regrese con vida, él no es un sicario, no es un defraudador, no es un puntero, él es un buen muchacho y un hijo de dios”.

#Entrevista | El dolor de encontrar a nuestros desaparecidos 💔



Itxell Pamela, quien estaba embarazada, desapareció en 2021 y su paradero se volvió un misterio. Hace 5 días, el 20 de octubre, su cuerpo fue encontrado en una fosa común.



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2024

Otro de los recientes desaparecidos es el caso de Sergio Cárdenas Hernández, repartidor de periódico, que el pasado sábado 19 de octubre de 2024, fue privado de la libertad por sujetos armados cuando salía de recibir atención médica en la Cruz Roja.

Su hija, Cinthia, comenta que él es un buen padre y que tiene 3 hijas que lo esperan con anhelo: “No tenemos intenciones de conflictos, ni de nada, solamente pedimos la liberación de nuestro padre, no tenemos nada en contra del gobierno, ni mucho menos”.

La marcha por los desaparecidos finalizó en la Fiscalía General del Estado Sinaloa, en donde las familias sostuvieron una reunión con autoridades del organismo autónomo, aunque no se revelaron detalles acerca de la reunión.