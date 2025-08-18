¿El primer pago de la Beca Rita Cetina caerá antes de que inicie el ciclo escolar 2025-2026?

Miles de estudiantes y familias que forman parte del programa de la Beca Rita Cetina se preguntan si el primer pago del ciclo escolar 2025-2026 llegará antes del inicio de clases, mismo que corresponde a los meses de septiembre y octubre. Aquí te contamos a detalle el calendario de pagos y otros aspectos clave para que no te quedes con ninguna duda.

¿Cuándo inicia el ciclo escoclar 2025-2026?

El ciclo escolar 2025-2026 comenzará el lunes 1 de septiembre de 2025, una semana después de lo acostumbrado en años anteriores, cuando las clases iniciaban a finales de agosto. Esta modificación responde a la ampliación del periodo vacacional de verano para el personal docente.

📣 Registro en línea para la Beca Rita Cetina (secundaria pública)



🗓️ Registro: 15 al 30 de septiembre

📣 Asambleas: 1 al 20 de septiembre#EducaciónBásica #CDMX #BecaRitaCetina

🛑 Cuenta no oficial. Info pública. pic.twitter.com/VWX1pw8hLV — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) August 6, 2025

¿Pagarán la Beca Rita Cetina antes de iniciar el ciclo escolar 2025-2026?

La Beca Rita Cetina, al igual que otros programas de apoyo educativo, no da pagos durante el periodo vacacional de verano, correspondientes a los meses de julio y agosto. Por lo tanto, el calendario de pagos se reanuda una vez iniciado el nuevo ciclo escolar. Aunque las clases inician en septiembre, el apoyo se entrega de forma bimestral, por lo que el primer pago del ciclo escolar 2025-2026 corresponderá al bimestre septiembre-octubre.

Cabe destacar que, a pesar de que se conoce el mes del primer pago de la beca, las fechas exactas aún no han sido reveladas. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez publicará el calendario de pagos oficial de forma escalonada, generalmente por la letra inicial del apellido del beneficiario. Recomendamos a los padres y tutores, se mantengan atentos a los canales oficiales del Gobierno de México y la Secretaría de Educación Pública (SEP) para conocer las fechas exactas de dispersión.

Asimismo, recomendamos a los beneficiarios que revisen si sus datos están correctos y actualizados:



Verifica el estatus de tu beca: Es de suma importancia que los padres, tutores y estudiantes revisen el Buscador de Estatus en el sitio web de Becas Benito Juárez. Aquí podrás confirmar que el estudiante sigue activo en el programa y que su información está correcta. Asegúrate de la inscripción: El estudiante debe estar inscrito y activo en su escuela para ser elegible para el apoyo. Cualquier problema con la inscripción puede retrasar o cancelar el pago.

¡Listo! Ahora sabes a detalle a partir de cuándo recibirás el primer pago de la beca.