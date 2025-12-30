2025: Un año trágico en el transporte y la seguridad civil de México

El año 2025 se ha consolidado como uno de los periodos más críticos en materia de seguridad civil y transporte en la historia reciente de México. A lo largo de los 12 meses, una serie de eventos catastróficos, desde explosiones en carreteras federales hasta descarrilamientos en proyectos estratégicos, han marcado la agenda pública, dejando un rastro de dolor y una demanda persistente de justicia por parte de las víctimas.

Febrero: El infierno en la México-Puebla, tráiler impacta contra pipa de gas

El primer gran siniestro del año ocurrió el domingo 16 de febrero. En el kilómetro 53 de la autopista México-Puebla, a la altura de la comunidad de Llano Grande, Estado de México, la tragedia se desató cuando un tráiler perdió el control e impactó violentamente contra una pipa de gas y varios vehículos particulares que circulaban por la zona.

La colisión provocó una explosión de gran magnitud que consumió las unidades en cuestión de segundos. El saldo fue de seis personas fallecidas y una vialidad cerrada por más de 12 horas. Entre los sobrevivientes se encuentran los paramédicos Ingrid Ramírez y José Luis Prado, quienes resultaron heridos mientras intentaban auxiliar en la zona del desastre. A casi un año del evento, los afectados denuncian que las autoridades no han cumplido con los apoyos médicos y legales prometidos tras el accidente.

Septiembre: Pánico bajo el Puente de la Concordia (explosión de una pipa en Iztapalapa)

Tras un periodo de relativa calma, el 10 de septiembre la Ciudad de México vivió momentos de pánico. Una pipa cargada con 49 mil 500 litros de gas volcó mientras circulaba bajo el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. La volcadura provocó una fisura en el tanque, derivando en una explosión masiva que iluminó el cielo de la zona oriente.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que, pese a lo espectacular del estallido captado en redes sociales, no se registraron víctimas fatales inmediatas, aunque los daños materiales fueron severos. Un total de 32 vehículos particulares resultaron afectados o calcinados por la onda expansiva y el fuego, lo que reabrió el debate sobre la circulación de transportes de carga peligrosa en horarios y zonas urbanas densamente pobladas.

Noviembre: Luto por incendio en tienda de conveniencia de Hermosillo

El 1 de noviembre, en el marco de las festividades de la temporada, la tragedia se trasladó al norte del país. Un incendio voraz consumió una sucursal de la tienda Waldo's en Hermosillo, Sonora. El fuego se propagó con tal rapidez que trabajadores y clientes quedaron atrapados entre los pasillos.

La Fiscalía del Estado de Sonora confirmó, tras exhaustivos peritajes y pruebas de ADN, que 23 personas perdieron la vida en el lugar. Las víctimas incluyeron a seis menores de edad y doce mujeres, una de ellas embarazada. La causa principal de los fallecimientos fue la inhalación de monóxido de carbono. Este evento es considerado uno de los incendios estructurales más mortíferos en la historia del estado, evidenciando fallas críticas en los sistemas de prevención y evacuación de establecimientos comerciales.

Diciembre: Volcadura de jornaleros en Zacatecas

Diciembre inició con un trágico accidente carretero en el estado de Zacatecas. Durante la madrugada de un domingo, un autobús que transportaba a cerca de 30 jornaleros agrícolas se accidentó en el kilómetro 16 del tramo Morelos–Calera, sobre la Carretera Federal 45. El vehículo había salido de Guadalajara con destino a los campos de Fresnillo.

Al descender del puente de Morelos, el conductor perdió el control, provocando que la unidad volcara y se partiera, desprendiéndose la carrocería del chasis. El saldo fue de cinco personas fallecidas en el sitio y 16 heridos de gravedad, entre ellos cuatro adultos en estado crítico y un menor de cuatro años. La Guardia Nacional y los servicios periciales señalaron el exceso de velocidad y el cansancio del conductor como posibles factores determinantes.

Diciembre: Choque en Cardona

El 20 de diciembre, el sistema ferroviario del sureste registró su primer incidente de gravedad del mes. En la comunidad de Cardona, municipio de Pichucalco, Chiapas, un tráiler intentó ganarle el paso al tren del Corredor Interoceánico que cubría la ruta Coatzacoalcos–Pakal Ná.

El impacto ocurrió alrededor de las 09:55 horas contra la locomotora principal. Aunque los 148 pasajeros a bordo y la tripulación resultaron ilesos, los daños a la infraestructura ferroviaria y a la unidad de carga fueron considerables, provocando retrasos significativos y alertando sobre la falta de señalización y cultura vial en los cruces del nuevo sistema de transporte.

15 de diciembre: “Nos estamos desplomando”: últimos momentos de la avioneta que cayó en Toluca

Cerrando un año negro, la tarde del lunes 29 de diciembre se registró un accidente aéreo en el Estado de México. Un jet privado Cessna 650 Citation III, con matrícula XA-PRO, se desplomó en la zona industrial de San Pedro Totoltepec, a escasos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Toluca.

La aeronave, procedente de Acapulco, Guerrero, transportaba a 10 personas (ocho pasajeros y dos tripulantes). La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó que el impacto ocurrió a las 12:31 horas. Segundos antes del choque, se filtró un audio dramático desde la cabina donde el piloto reportaba: “Nos estamos desplomando papa Romeo Óscar”.

Audio del lamentable accidente del XA-PRO, que terrible escuchar: "nos estamos desplomando", descansen en paz.

Thanks to @liveatc for the audio and @flightradar24 . https://t.co/cVSS6FryGM pic.twitter.com/gc1G1svNqJ — LaOndaCortaMX (@ondacorta) December 15, 2025

El jet se estrelló contra una bodega entre las calles Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán. Debido a la presencia de tanques de combustible y gas en la zona, las autoridades ordenaron la evacuación de dos cuadras a la redonda. Aunque inicialmente se recuperaron seis cuerpos, los reportes oficiales indican que no hubo sobrevivientes. Las investigaciones preliminares sugieren que el piloto intentó maniobrar hacia un campo de fútbol cercano para evitar las fábricas, pero la pérdida de control hizo inevitable la colisión.

La tragedia del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca

El año cerró con el evento más devastador para el sector ferroviario nacional. El 28 de diciembre, el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec sufrió un descarrilamiento masivo en la zona de Nizanda, Oaxaca. El accidente ocurrió sobre la Línea Z, cuando la locomotora y cuatro vagones de pasajeros se salieron de las vías.

En el tren viajaban 241 usuarios. La Secretaría de Marina confirmó el fallecimiento de trece personas y lesiones en otras 98, de las cuales 36 requirieron hospitalización prolongada. Este siniestro ha generado una crisis de confianza en el mantenimiento de las vías férreas del sureste.