El descenso de temperatura en la Ciudad de México (CDMX) continuará registrándose en las horas de este martes 30 de diciembre de 2025, por lo que las autoridades advirtieron la presencia de un frío extremo en algunas zonas de la capital.

Esta tarde se espera ambiente fresco a templado con probabilidad de lluvias aisladas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 17 a 19 °C.

El reporte de este día indica que el descenso de temperaturas se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2025, cerrando el mes con un clima frío en las 16 alcaldías de CDMX.

🥶 En días de #frío protégete de enfermedades respiratorias atendiéndo medidas preventivas.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/foKZSMyEMT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 30, 2025

Activan Alerta roja en CDMX por bajas temperaturas, ¿dónde?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX informó que se activó la Alerta Roja por pronóstico de bajas temperaturas en la alcaldía Tlalpan, donde se pronostican de -2 a 0 grados entre las 0:00 y las 8:00 horas de este 31 de diciembre.

⚠️ Se activa #AlertaRoja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 31/12/2025 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/QOt7QSLJvP — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 30, 2025

Cinco alcaldías de CDMX, bajo Alerta Naranja por frío

En las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco se activa Alerta Naranja, por pronóstico de 1 a 3 grados este martes.

Activan Alerta Amarilla en 10 alcaldías por frío en CDMX

El reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX también advierte de la activación de la Alerta Amarilla, por pronóstico de 4 a 6 grados, en:



Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Tláhuac Venustiano Carranza

Recomendaciones ante el descenso de temperaturas en CDMX

En esta temporada de frío, toma en cuenta las siguientes recomendaciones de las autoridades para protegerte, así como a tu familia.

En caso de temperaturas extremas, es decir, de -2 a 0 °C, por ejemplo, lo ideal es:



Sellar puertas y ventanas para evitar filtraciones de aire frío

Mantente bien hidratado: bebe agua y líquidos calientes, ya que el aire frío puede deshidratarte

Lava de forma frecuente las manos o utiliza gel desinfectante

Antes de dormir o salir, apaga velas y anafres para evitar un incendio o intoxicación por monóxido de carbono

Cuando haya temperaturas que oscilen entre los 1 y 3° C, se recomienda:



Usar crema para hidratar y proteger la piel del frío

Si usas calentadores y/o chimeneas, mantén una ventilación adecuada

Mantén tu esquema de vacunación actualizado (COVID, Influenza y neumococo)

No olvides que cuando haya temperaturas de 4 a 6° C, es importante que:

