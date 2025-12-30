CDMX amanecerá con heladas: Activan doble alerta por bajas temperaturas y vientos en estas alcaldías
El año se empieza a despedir con un frío intenso en la CDMX, ya que se prevén temperaturas de hasta 3 y 4 grados, así como fuertes vientos en varias alcaldías.
Si eres de los que duerme con una sola cobija, será mejor que saques otra, ya que se prevé un amanecer bastante frío este martes 30 de diciembre en varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).
Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por bajas temperaturas, además de otra alerta por fuertes vientos. A continuación, te compartimos las alcaldías afectadas.
Lista de alcaldías afectadas por bajas temperaturas en CDMX
Se prevé que seis alcaldías lleguen de los 4° a 6 °C; especialmente entre las 2:00 y 8:00 de la mañana, siendo alrededor de las 4 am que se registre el punto más bajo en el termómetro.
- Alvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 30/12/2025 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 29, 2025
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/DYpZv3w4A3
Además, se mantiene activa la Alerta Amarilla por fuertes vientos durante la tarde y noche de este lunes 29 de diciembre, con vigencia hasta las 20:00 horas para las zonas de:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del lunes 29/12/2025 en las demarcaciones: @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx y @A_VCarranza.… pic.twitter.com/jd2GSrHkXV— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 29, 2025
Niveles de alerta por bajas temperaturas en CDMX
Con el fin de avisar y proteger a la población durante la temporada invernal, la capital cuenta con una Red de Alerta Temprana por bajas temperaturas, utilizando los siguientes colores según la intensidad del fenómeno:
- Verde: condiciones promedio; temperaturas menores a 6 °C.
- Amarilla: ligero descenso térmico; entre 4 y 6 °C.
- Naranja: frío intenso que puede afectar estructuras frágiles; entre 1 y 3 °C.
- Roja: temperaturas de 0 °C a -2 °C, con riesgo alto de afectaciones.
- Púrpura: fenómeno pocas veces registrado, con temperaturas iguales o menores a -3 °C.
Ante los f rentes fríos, se recomienda a la población mantenerse bien abrigada, utilizando varias capas de ropa, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día.
También se exhorta a aplicarse la vacuna contra la influenza estacional, ya que el frío puede favorecer enfermedades respiratorias que, en algunos casos, podrían complicarse.
🫂🤝 En temporada de #frío recuerda que siempre hay quien requiere apoyo.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 29, 2025
En #LaCapitalDeLaTransformación, #TrabajandoJuntos, #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/dRvSyoKoVY
Asimismo, es importante mantenerse bien hidratado, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.