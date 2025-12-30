CDMX amanecerá con heladas: Activan doble alerta por bajas temperaturas y vientos en estas alcaldías

Si eres de los que duerme con una sola cobija, será mejor que saques otra, ya que se prevé un amanecer bastante frío este martes 30 de diciembre en varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).

Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por bajas temperaturas, además de otra alerta por fuertes vientos. A continuación, te compartimos las alcaldías afectadas.

Lista de alcaldías afectadas por bajas temperaturas en CDMX

Se prevé que seis alcaldías lleguen de los 4° a 6 °C; especialmente entre las 2:00 y 8:00 de la mañana, siendo alrededor de las 4 am que se registre el punto más bajo en el termómetro.



Alvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Además, se mantiene activa la Alerta Amarilla por fuertes vientos durante la tarde y noche de este lunes 29 de diciembre, con vigencia hasta las 20:00 horas para las zonas de:



Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Niveles de alerta por bajas temperaturas en CDMX

Con el fin de avisar y proteger a la población durante la temporada invernal, la capital cuenta con una Red de Alerta Temprana por bajas temperaturas, utilizando los siguientes colores según la intensidad del fenómeno:



Verde : condiciones promedio; temperaturas menores a 6 °C.

: condiciones promedio; temperaturas menores a 6 °C. Amarilla : ligero descenso térmico; entre 4 y 6 °C.

: ligero descenso térmico; entre 4 y 6 °C. Naranja : frío intenso que puede afectar estructuras frágiles; entre 1 y 3 °C.

: frío intenso que puede afectar estructuras frágiles; entre 1 y 3 °C. Roja : temperaturas de 0 °C a -2 °C, con riesgo alto de afectaciones.

: temperaturas de 0 °C a -2 °C, con riesgo alto de afectaciones. Púrpura: fenómeno pocas veces registrado, con temperaturas iguales o menores a -3 °C.

Ante los f rentes fríos, se recomienda a la población mantenerse bien abrigada, utilizando varias capas de ropa, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día.

También se exhorta a aplicarse la vacuna contra la influenza estacional, ya que el frío puede favorecer enfermedades respiratorias que, en algunos casos, podrían complicarse.

🫂🤝 En temporada de #frío recuerda que siempre hay quien requiere apoyo.



En #LaCapitalDeLaTransformación, #TrabajandoJuntos, #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/dRvSyoKoVY — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 29, 2025

Asimismo, es importante mantenerse bien hidratado, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.