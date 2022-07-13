Los 3 países de América Latina que sufren devaluación frente al dólar

Ante una crisis económica generalizada, el dólar sigue ganando terreno frente a las divisas del resto de los países. En América Latina, tres de las economías han sufrido una fuerte devaluación de su moneda.

¿Qué significa que una moneda se devalúe frente al dólar?

La devaluación de las divisas de los tres países de América Latina, y en general de cualquier moneda del mundo, hace que el precio de los productos importados aumente, también incrementa la inflación y encarece el pago de deudas en dólares.

Una situación así puede aumentar la crisis económica de varias naciones de América Latina que todavía enfrentan las consecuencias de la pandemia de Covid-19.

¿Por qué se devaluaron las monedas de los 3 países de América Latina?

Argentina

La moneda de Argentina es la más depreciada en América Latina, lo que representa una tendencia histórica para una de las mayores economías de la región. Actualmente, la moneda argentina vale menos de un centavo frente al dolar.

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Los controles de divisas vigentes desde 2019 han mantenido el tipo de cambio oficial del peso en una senda de debilitamiento lento, pero la brecha con los mercados paralelos populares se ha vuelto cada vez más amplia debido a las crisis económicas vertiginosas, la alta inflación y los temores de endeudamiento.

Pero los conflictos políticos del país generaron que el dólar se dispara frente a su moneda. El más reciente fue la renuncia del ministro de economía, Martín Guzmán.

Además la deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no ayuda mucho al país a salir de la crisis económica.

Chile

La caída de la moneda de Chile y la inflación galopante están poniendo a prueba los sistemas económicos y financieros del gigante andino del cobre.

El chile un peso se ha desplomado más de un 15 por ciento en el último mes, alcanzando brevemente los mil pesos por dólar por primera vez, una barrera que encendió las alarmas.

Por si fuera poco, la inflación anual alcanzó el 12.5 por ciento en junio, la más alta en casi tres décadas.

Colombia

La llegada de Gustavo Petro a Colombia provocó preocupación, ante la promesa del presidente electo de que Colombia dependerá cada vez menos del petróleo, el principal producto de exportación.

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Las propuestas de Petro han sorprendido a algunos inversionistas, especialmente la prohibición de nuevos proyectos petroleros por razones ambientales, aunque prometió respetar los contratos actuales.

El temor comenzó a generar que su moneda se depreciara frente al dólar, convirtiéndose en la tercera divisa con menos valor en América Latina.

El peso colombiano bajó un 2.74 por ciento a 4.012 pesos por dólar desde su nivel del viernes, luego de caer casi un 5 por ciento en los primeros minutos de negociación en su mayor caída intradiaria desde finales de 2008.