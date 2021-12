PAN presenta denuncia contra morenistas ante FGJCDMX

Por los delitos de enriquecimiento ilícito, uso ilegal de atribuciones y facultades así como tráfico de influencias, el PAN en la Ciudad de México denunció ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a diversos funcionarios públicos ligados con Morena.

Andrés Atayde Rubiolo, Presidente del PAN CDMX y el Diputado Christian von Roehrich, Coordinador del GPPAN en el Congreso capitalino, aseguraron que políticos de Morena con cargos en el gobierno y en el legislativo tienen a familiares y amigos cobrando bajo la misma nómina.

Tras presentar la denuncia en la Oficialía de Partes de la FGJCDMX, el Coordinar de los Diputados panistas Christian von Roehrich, recordó que tras la derrota de Morena en el pasado proceso electoral, legisladores de Morena recurren a la difamación para intentar amedrentar y callar a la oposición porque no han podido superar su fracaso.

Por su parte, el Presidente del panismo capitalino, Andrés Atayde Rubiolo afirmó: “Es una auténtica banda, una mafia de influyentismo, de nepotismo y justamente el PAN en la CDMX viene a señalar lo que supuestamente tanto presume Morena que es la honestidad, la no corrupción, venimos a demostrar justamente lo contrario”, mencionó.

Tras exigir a la Fiscal, Ernestina Godoy, no permitir que se utilice a la Fiscalía para revanchas políticas, el Diputado von Roehrich advirtió: que no van a permitir que el gobierno de Morena utilice las instituciones del estado, de procuración de justicia con venganza política.

El Diputado, recordó los malos manejos en el gobierno y la negligencia criminal en el caso de la tragedia de la L12 del Metro, de los nulos resultados en la crisis económica y de salud y la imposición de nuevos impuestos a las y los capitalinos.

La denuncia presentada por la dirigencia panista incluye al Secretario de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama; la Secretaria de Administración y Finanzas Luz Elena González Escobar; las alcaldesas de Iztapalapa y Milpa Alta, Clara Marina Brugada Molina y Judith Vanegas Tapia; los Alcaldes de Iztacalco y Gustavo A. Madero, Raúl Armando Quintero Martínez y Francisco Chiguil Figueroa; la Ex Delegada de Cuauhtémoc y Ex Diputada Federal, Dolores Padierna Luna y el ex Alcalde de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez; entre otros.