PAN denunciará ante OEA intromisión del narco en elecciones

Ciudad de México. Ante diputados federales electos, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, anunció que en agosto visitará varios organismos internacionales con sede en Estados Unidos para hacer público y denunciar lo que llamó la intervención del narco en las elecciones de junio en México.

Tiene previsto reunirse con funcionarios de la Organización de Estados Americanos(OEA) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros.

Ante 109 de 114 diputados federales del PAN, que entrarán en funciones el primero de septiembre, el líder panista dijo que si bien no hay denuncias por temor a represalias, hay hechos y testimonios de cómo se operó con intimidación, amenazas y asesinatos para favorecer a los candidatos de Morena.

“Para presentar una narrativa de todos los hechos violentos de la narco elección que lamentablemente se vivió y del narcoterrorismo que muchos candidatos y personas estuvieron sujetos. Lo haremos por responsabilidad, porque un hecho como estos no puede quedar en el olvido porque sino no vale regla democrática, Instituto Nacional Electoral ni Tribunal Electoral que garantice que el voto cuente”, señaló Marko Cortés.

PAN llama a defender ideales del partidos

El dirigente nacional del PAN, llamó a la que será su nueva bancada en San Lázaro a defender el papel de contrapeso del Poder Legislativo frente al Ejecutivo.

“Hay muchísimos mexicanos que nos están observando y que quieren vernos como la firme, como la valiente y como la decidida oposición, que no se vendan, que no se doblen, y que si los representen y no quiero decir con ello que seremos opositores en todo, no, de hecho,yo quiero pedirles amigos, que construyan , que dialoguen con sus pares, que tengamos siempre claro nuestros principios, valores y nuestras convicciones ...Y sin salirnos de esta guía y de ese faro de luz construyamos, hagamos política dela buena , de la que genera entendimiento y acuerdos en beneficio de México , de los acuerdos que no son en lo oscurito ni debajo de la mesa” sostuvo el líder del blanquiazul