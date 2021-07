PAN rechazan que no existen vicios ocultos en la Línea 12 del Metro

Ciudad de México. Senadores del PAN rechazaron las declaraciones del empresario Carlos Slim en relación a que no existen vicios ocultos en la Línea 12 del Metro. El coordinador de los legisladores, Julen Rementería dijo que se trata de una afirmación fuera de toda proporción.

“Respecto al tema del metro me parece totalmente fuera de lugar, que alguien no importa cómo se llame o apellido pueda en este momento decir que no hubo pues vicios en su construcción, que no había vicios de origen, ¿cómo alguien lo puede saber?, estamos todavía esperando la que se diría la segunda parte de la información del peritaje, por lo tanto me parece absolutamente fuera de lugar que alguien se atreva a afirmar así, no importa cómo se apellida”

Peritaje demuestra que sí hay vicios en Línea 12: PAN



Por su parte la senadora Xóchitl Gálvez señaló que no es una declaración fundamentada la de Slim ya que los resultados de los primeros peritajes demuestran que sí hay vicios ocultos. Consideró que las declaraciones del empresario se desprenden de la intención de tapar a toda costa la corrupción e ineficiencia que se han presentado desde que dio inicio la obra.

“Simplemente decir que el fallo en la soldadura de los pernos es un vicio oculto aquí y en China, no podemos cambiar el dictamen que ya se emitió y lo que hasta hoy sabemos, es que hay un fallo claro en la soldadura de los pernos y eso se llama vicio oculto. Están tratando de tapar con dinero la responsabilidad de quién causó la muerte por corrupción o por ineficiencia en la construcción de esa Línea 12”.