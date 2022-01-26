Cancillería de Panamá da su posición a México sobre Pedro Salmerón

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ya dio su posición a la cancillería de México sobre la propuesta para que Pedro Salmerón sea el embajador mexicano en ese país.

El lunes, la ministra de Relaciones Exteriores, Erika Mouynes, dijo en rueda de prensa que ya hizo llegar a la cancillería de México su posición sobre la designación de Pedro Salmerón.

"La cancillería panameña ya manifestó su posición a la cancillería mexicana por los canales diplomáticos que corresponden".

Ante la insistencia de los medios de comunicación para conocer su postura sobre la designación de Pedro Salmerón, la ministra insistió en que la cancillería mexicana ya dio a conocer su postura.

"La cancillería mexicana está al tanto de la posición de la cancillería panameña... ya se manifestó la posición, desde el momento en que fuimos notificados de esta designación", respondió la ministra.

La canciller panameña, Erika Mouynes, dijo que se notificó por vía diplomática a la cancillería mexicana la posición oficial sobre la designación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá

Salmerón enfrenta acusaciones por presunto acoso sexual.pic.twitter.com/34CeiwBbpn — Telemetro Reporta (@TReporta) January 24, 2022

México propone a Pedro Salmerón como embajador de Panamá

El 17 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México dio a conocer los nombramientos y ascensos para embajadores de México en el exterior.

Entre los 15 nombres propuestos por la cancillería de México destacó el del historiador Pedro Salmerón.

Hasta el momento la SRE no ha informado sobre la posición que le hizo llegar el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Durante el evento en que la ministra de Panamá reveló la posición sobre Pedro Salmerón, se realizó el recibimiento del ministro de asuntos exteriores del Estado de Qatar, Sultan Bin Saad Al-Moraikhi.

"Estamos estamos fomentando el interés de Qatar que activen la economía y empleo para beneficio de todos los panameños. "Estamos posicionando a Panamá como economías más robustas de América Latina y la región", explicó la canciller.