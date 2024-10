¡Panteones de México saturados! Esta es la realidad del cementerio de Iztapalapa, CDMX

A lo largo de los años, la saturación de panteones en México se ha convertido en un grave problema, afectando a cientos de familias mexicanas que temen por el derecho de mantener a sus difuntos en estos espacios, un ejemplo de ello, es la situación del cementerio de Iztapalapa.

El Panteón General Iztapalapa existe desde hace aproximadamente 130 años, y actualmente se encuentra saturado, sin espacio, con tumbas a centímetro de otra.

Panteón de Iztapalapa está saturado; familiares temen por futuro de los difuntos

Tan solo en el Panteón General de Iztapalapa se encuentran alrededor de 3 mil fosas, y en cada una de ellas es posible sepultar de 4 hasta 7 cuerpos, por lo que en promedio se estaría hablando de 12 mil difuntos en un solo cementerio de la Ciudad de México (CDMX).

Ante la saturación del panteón de Iztapalapa, cientos de familias han comenzado a preocuparse por el futuro de los difuntos que se encuentran en este lugar, algunos de ellos aseguran que el problema se debe a la falta de administración en estos espacios.

“Más que nada yo pienso que es una mala administración de siempre, ¿verdad? no es de ahorita, esto es de años y no hay un orden no dejaron los andadores que deben de ser, no se respetaron. Hay tumbas, por ejemplo, que están muy pegaditas y hay unas en que ya ni se pueden pasar o sea que es un desorden”, compartió Felipe González, familiar de difuntos Panteón General Iztapalapa, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

¿Cuál es la situación de los panteones de México?

En el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se reveló que en México existen alrededor de 6 millones y medio de tumbas, de las cuales el 80% ya están en su capacidad máxima, es decir, casi 40 millones de cadáveres enterrados en nuestro país.

“No hay lugar (...) Desde el año pasado, yo creo, ya estaban, lo vimos y dije bueno pues están sacando ya a los difundidos no sé cuál es el motivo pero si hay muchos que estuvieron sacando ahí", explicó María Flores, familiar de difuntos Panteón General Iztapalapa, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).