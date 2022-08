Tras 17 años “no puedo arrancarle su pasado”: Papá de Chavita

Luego de17 años que Chavita fue robado de un hospital en Guadalajara, Jalisco, y que hoy se encuentra conviviendo con su familia, la Procuraduría de Protección de Niños y Niñas, Adolescentes del estado le notificó a sus papás biológicos la petición para que su ex familia con la que creció sus primeros 16 años pueda convivir con ellos.

El dictamen fue entregado a los papás biólogicos hace aproximadamente una semana, y todavía está en veremos este proceso, sin embargo, lo que comenta el papá es que si es por el bien de su hijo, estarían en la posibilidad de que estas personas de parte de la otra familia pudieran convivir con Chavita.

“No es que estoy conforme con la dictaminación, yo solo quiero lo mejor para él, y si a él le hace falta esa parte, yo no soy quien para negársela, independientemente de que la Fiscalía haga o no haga, mira con que él sea feliz estoy a gusto. Yo de antemano, te voy a decir no puedo arrancarle su pasado” comentó Yasir Sadat Macías, papá de chavita.

Antecedentes del caso

En diciembre de 2005 en Guadalajara, Jalisco, Yasir y su esposa Rosalía, se convirtieron en papás por primera vez. Un varón en excelentes condiciones de salud, pero no se imaginaban que su alegría duraría pocas horas.

Chavita fue robado por una falsa enfermera en las instalaciones del hospital Ayala, en Guadalajara.

Fue en el municipio de El Salto, en las lilas, donde vivió sus primeros años Salvador, quien resultó ser de acuerdo a una confronta de ADN, el recién nacido que en el 2005 fue robado en un hospital.

Cabe recordar que una mujer los contactó luego de ver una entrevista de TV Azteca, donde reafirmaban seguir buscando a su hijo, la desesperación y tristeza de los papás de Chavita la sensibilizó para proporcionar datos sobre el menor.