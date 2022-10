Papá de Debanhi exige limpieza en Fiscalía de Nuevo León

Mario Escobar, papá de Debanhi, la joven asesinada y cuyo cuerpo apareció en una cisterna de un motel de Escobedo, Nuevo León celebró la renuncia del Fiscal General de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero y pidió que “se haga una limpieza” en el órgano autónomo.

Recordó que desde hace meses pidió que el fiscal fuera separado del cargo por los errores y omisiones en la investigación en el caso de Debanhi.

“Sí, habíamos solicitado la renuncia del fiscal, de hecho el día de ayer me llegó la notificación de que ya se había pasado a la comisión de justicia... Que tengo toda la confianza en que va a checar todo lo que se obstruyó. Si el fiscal como responsable, el licenciado Gustavo Adolfo Guerrero, tiene algo que ver, le tienen que abrir carpeta. Si Giselda Nñez tiene algo que ver, le tienen que abrir una carpeta. si, todo los que trabajan, el coordinador del Semefo ni se diga”

El papá de Debanhi acudió a la parte exterior del Congreso Local, para dar entrevistas a los medios de comunicación y ahí reveló que desde la noche del martes sabía de la renuncia del fiscal.

Mario Escobar pidió al Poder Legislativo nombrar como nuevo fiscal a una persona responsable: “Que escojan los diputados a una persona responsable, como yo lo solicité en mi documento, y que el Fiscal haga las cosas bien y que haga una limpia en la Fiscalía General”.

Dijo que fue presión mediática de alguna manera, lo que “detonó en la renuncia de él, pero hay que ser bien claros que mucha de la gente que está de abajo le metió la patita”.

“Es una persona finísima, en el trato, pero como todo político pues prometer no empobrece, me dijo ‘yo te voy a resolver el caso’, pero realmente nunca me resolvieron nada”, agregó el hombre indignado.

El fiscal de Nuevo León dejó varios casos pendientes como los feminicidios de Debanhi, María Fernanda y Yolanda. @roberto_ruizg @BravoLucy #HechosAM @AztecaNoticias pic.twitter.com/bK76tyPTeP — Hechos AM (@HechosAM) October 6, 2022

Algunos pendientes del fiscal de Nuevo León

Aún quedan varios casos de feminicidios sin resolver por la Fiscalía del estado de Nuevo León luego de la renuncia del fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, recordamos algunos de los más mediáticos.

Caso María Fernanda Contreras

En primer lugar está el caso de María Fernanda Contreras desaparecida el 3 de abril y encontrada sin vida cuatro días después en un inmueble de Apodaca, la autopsia revelaría que falleció a consecuencia de una contusión profunda de cráneo, entonces la Fiscalía de justicia ejecutó orden de aprehensión por feminicidio y desaparición forzada en contra de Raúl Alfredo “N”, de 26 años de edad.

Aunque sigue preso y el proceso está suspendido, un juez de distrito penal en el estado otorgó una suspensión definitiva al presunto feminicida, por lo que ha quedado suspendido el proceso hasta que no se resuelva el juicio de amparo

Caso Debanhi Escobar

El caso de Debanhi Escobar Bazaldúa, desaparecida el 9 de abril y encontrada 13 días después al interior de una cisterna en el motel Nueva Castilla, lugar cateado al menos tres veces por las autoridades, se le han realizado tres dictámenes de autopsia, siendo el último donde se determinó que falleció por asfixia por obstrucción en sus orificios respiratorios.

Hasta el momento no se tienen detenidos por el caso Debanhi que ya está a cargo de la Fiscalía General de la República.

Esta mañana, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Ricardo Mejía Berdeja, informó que el caso lo revisa la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

Dijo que la carpeta de investigación también está en manos de esta Fiscalía, por ello se harán llegar todas las actualizaciones y documentos en la cadena de custodia a la FEVIMTRA.

Mario comentó que pedirá también la renuncia de la Fiscal Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez.

Caso Yolanda Martínez

El tercer feminicidio pendiente es el de Yolanda Martínez Cadena de 26 años, desaparecida el 31 de marzo, cuyo cuerpo fue localizado el ocho de mayo, tres días después la Fiscalía informó que se trató de un suicidio por una frase encontrada en un vaso de unicel cerca del cuerpo.

Dos meses después el 25 de julio se descartó esta información diciendo que el vaso no correspondía al caso, sin que tampoco se tenga ninguna persona detenida por su fallecimiento