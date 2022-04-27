Papa Francisco pide a suegras “tener cuidado con la lengua”

El papa Francisco pidió a las nueras darle un trato mejor a las suegras en su vejez y a ellas les pidió “tener cuidado con la lengua” y no criticar, durante una catequesis dedicada a los ancianos en la plaza de San Pedro.

“Tened cuidado con la lengua. La lengua es uno de los pecados más feos de las suegras, además, que la suegra es casi un personaje mítico. No digo que la imaginamos como si fuera un diablo, pero siempre representa algo negativo”.

Por lo que pidió superar los prejuicios comunes entre familiares, principalmente entre suegras y nueras. De esta manera recomendó hacerlas felices en su vejez porque son “quienes han dado la vida a tu pareja”.

El papa Francisco añadió que una de las cosas que más ayuda a la felicidad de las suegras es poder ver a los nietos, porque “cuando sus hijos tienen hijos, ellas viven”.

"Decimos que la suegra, cuanto más lejos esté, mejor. Pero no, es madre, es una anciana. Una de las cosas más bonitas para una mujer es tener nietos. Cuando los hijos tienen niños, ella vuelve a vivir".

Papa Francisco continúan con malestares en la rodilla

El papa Francisco ofreció su audiencia este miércoles en la plaza de San Pedro a donde llegó sentado en el papamóvil debido a su dolor de rodilla que lo obligó a cancelar abruptamente sus actividades.

El sumo pontífice de 85 años de edad caminó lentamente mientras sostenía el brazo de un asistente, cojeando y se acercó a su asiento a unos 10 metros de distancia.

"Me disculpo porque los saludaré sentados. La curación de esta rodilla parece no tener fin y no puedo estar de pie por largos períodos", dijo al final de su audiencia una hora después.

Luego, los miembros del clero hicieron cola para saludar al papa Francisco sentado, quien generalmente se pondría de pie para tal ocasión.