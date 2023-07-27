Últimas noticias de hoy: INE pone límites a aspirantes presidenciales de Morena y el Frente Amplio por México

Este jueves 27 de julio de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy sucedidas en México y el mundo. Lo más relevante comienza en nuestro país, donde el Instituto Nacional Electoral (INE) delineó las reglas para los aspirantes presidenciales de Morena y el Frente Amplio por México.

Mientras que el embajador de México en Alemania confirmó que en dicha nación es investigada la desaparición de la estudiante María Fernanda Sánchez. Además, en Filipinas, el tifón Doksuri impactó el país con vientos de hasta 240 kilómetros por hora.

Estos son los lineamientos del INE que deberán seguir los aspirantes presidenciales de Morena y Frente Amplio por México

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió los lineamientos que deberán seguir los aspirantes a candidatos presidenciales como las corcholatas de Morena y los integrantes del Frente Amplio por México. Algunos son no hacer llamados al voto y que los aspirantes no estarán obligados a separarse de sus cargos públicos si son parte del Poder Legislativo. Además, habrá un tope de gastos por 34 millones 370 mil pesos.

#Elecciones2024 | Desde el tope de #gastos hasta separación de cargos públicos.



Estos son los lineamientos que deberán seguir aquellos interesados de participar en #proceso interno rumbo a 2024.https://t.co/OO00R6QjP1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 27, 2023

Embajador confirma un “eco importante” en Alemania por la mexicana desaparecida en Berlín

Francisco Quiroga, embajador de México en Alemania, aseveró que la policía de dicho país está en la búsqueda de la estudiante María Fernanda Sánchez, desaparecida desde el pasado 22 de julio en Berlín. En entrevista con Hechos AM de Fuerza Informativa Azteca (FIA), el diplomático agregó que los medios de comunicación y la sociedad germana han retomado el tema y están respondiendo de forma importante.

#Alemania | Se fue a estudiar y está desaparecida desde el 22 de julio 🚨



María Sánchez salió de su departamento en #Berlín y no regresó; @PacoQuiroga, embajador en aquel país, habla de la investigación.



La #entrevista con @vaitiaremateos, @_otomartinez y @Radiohen en @HechosAM pic.twitter.com/tTi3nGTSlP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 27, 2023

Tifón Doksuri impacta Filipinas con vientos de hasta 240 kilómetros por hora: VIDEO

El tifón Doksuri castigó las provincias norteñas de Filipinas donde desplazó a miles de personas al arrancar tejados de viviendas, inundó poblados en zonas bajas y provocó docenas de aludes de tierra y hasta volcó una embarcación. 330 mil habitantes de 30 provincias resultaron afectados.

FGR investiga Jorge Álvarez Máynez, diputado de MC

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez. En su cuenta de Twitter, el legislador mostró un documento de la Fiscalía y acusó que lo quieren “amedrentar e intimidar”.

Consejera del INE solicita una investigación sobre periodistas supuestamente encerrados

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel, solicitó a la encargada de despacho de la secretaría Ejecutiva del órgano que se realice una investigación ante las acusaciones de algunos periodistas sobre supuestamente dejarlos encerrados en el recinto el pasado 25 de julio en el marco de una reunión con los gobernadores.

¡Qué susto! Avioneta falla en pleno aterrizaje en pista de aeropuerto en Ciudad Juárez

La mañana de este jueves 27 de julio una avioneta presentó fallas en el tren de aterrizaje cuando intentaba descender en el Aeropuerto Internacional Abraham González de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Tasa de desempleo en México disminuye a 2.7% en junio 2023: INEGI

En junio 2023, la tasa de desempleo de México bajó a 2.7%, 0.7 puntos porcentuales menos que en el mismo mes de un año antes, esto de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).