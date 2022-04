Papá de Yolanda Martínez encabeza marcha en Nuevo León

Este día una marcha encabezada por la familia de Yolanda Martínez, partió de la Explanada de los Héroes , el contingente se dirigió a la Fiscalía del Estado, al llegar a sede para plantarse y de forma pacífica protestar, esto como exigencia a que se continúe con la búsqueda de la joven quien lleva desaparecida desde el pasado 31 de marzo.

Cabe mencionar que algunos asistentes rayaron paredes con aerosoles, pero parte del colectivo comenzó a pedir que no se hicieran actos vandálicos, lo cual fue respetado.

En el lugar el señor Gerardo Martínez padre de Yolanda, dirigió unas palabras para la familia de Celeste, quien también desapareció el 31 de Marzo.

El papá de Yolanda expresó lo siguiente:

“ya me he entrevistado con la mamá de Celeste y no quiere hablar por miedo

¿miedo a qué? Si ya nos pegaron, ya nos pegaron por la espalda y si nos vuelven a pegar por la espalda serían unos cobardes, péguennos de frente y den la cara señores, no por la espalda, no sean cobardes”

Hoy es cumpleaños de la hija de Yolanda

Este viernes es cumpleaños de la hija de Yolanda quien no pudo estar con su madre por estar desaparecida, el abuelo de la menor de 4 años dijo que es una lástima que lo pase sin su mamá, el padre de Yolanda se mantuvo parado en silencio frente al palacio de Gobierno sosteniendo los regalos de su nieta.