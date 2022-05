“No me la van a dejar tirada como un perro”, papá de Yolanda Martínez

Antes de su ingreso a la Fiscalía para reunirse nuevamente, Gerardo Martínez dejó entrever que su hija Yolanda Martínez Cadena, desparecida desde el 31 de marzo del 2022, pudo haber sido asesinada.

“No quiero perder tiempo porque van 35 días que no encuentro a mi hija señor y no me la van a dejar tirada como un perro y el asesino tiene que decir, y si no tiene la capacidad la Fiscalía para agarrar a esa persona, para atorarlo, para metérmelo en algún lugar, porque no debe estar en la calle porque es peligroso,” declaró el padre de Yolanda Martínez.

Además, Gerardo Martínez mencionó que una persona debe ser detenida, mas no profundizó en la razón de la detención o la identidad.

“Espero que la Fiscalía ejecute las ordenes que voy a exigir, que se detenga a una persona que debe estar detenida, no voy a decir más señores, no voy a decir más hasta que ya todo se meta a la carpeta,” expresó Gerardo Martínez, papá de Yolanda de 26 años que sigue desaparecida.

Por último, el padre de la todavía sin localizar ha señalado que las reuniones con la Fiscalía del estado de Nuevo León le causan molestias, pues presentan deficiencias.

“Todos los días, es todos los días que salgo molesto y a veces no quiero venir, hago más corajes, veo la ineptitud de todos, la carpeta toda mal acomodada, tuve que decirle acomódemela como es por fechas, ¿qué estamos haciendo? No estoy pen..., no estoy estudiado, pero no soy pen..”, finalizó el padre de Yolanda Martínez.

Yolanda Martínez Cadena sufría acoso de su ex pareja y su tío

Yolanda Martínez, quien está desaparecida desde el 31 de marzo, sufría acoso por parte de su ex novio y de un tío.

Esto, es una síntesis de los hallazgos de la fiscalía general de justicia en el caso de Yolanda Martínez.

Incluso, en la carpeta de investigación se establece que, de acuerdo a declaraciones de su padre y hermana, Yolanda padecía depresión, miedo y pretendía quitarse la vida.

En el documento se puede leer que la abuela de Yolanda refirió que, su nieta le había comentado que su ex novio, a quien identificó como Eduardo Ponce, la acosaba mucho y eso la motivo a irse a vivir con ella.

Mientras que el ex novio de Yolanda y su madre, manifestaron a las autoridades que la desaparecida les había contado en varias ocasiones que uno de sus tíos la acosaba cuando estaba ebrio y que incluso se metía a su cuarto.

Incluso, la hermana de la desaparecida, manifestó que, Yolanda le comentaba que no le gustaba estar sola, porque le daba miedo.

Mientras que Gerardo Martínez, padre de la joven, dijo a las autoridades que, su hija padecía depresión y que le había manifestado su intención por tirarse de un puente.

El problema de depresión también lo confirmó uno de los amigos de Yolanda, quien incluso dijo que la joven le reveló que había hecho algo muy grave.

Además, la fiscalía reveló vídeos en los que aparece Yolanda caminando por las calles de la colonia constituyentes de Querétaro, previo a su desaparición y en los que aparentemente se aprecia tranquila y sin que nadie la siguiera.