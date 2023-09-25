Piden incluir vacuna contra papiloma humano en Cartilla Nacional de Vacunación

El diputado del PRD, Mauricio Prieto Gómez, propuso una reforma para actualizar la Cartilla Nacional de Vacunación e incluir la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) a niñas y niños de quinto grado de primaria o que tengan 11 años de edad y que no estén inscritos en alguna escuela.

La reforma a la Ley General de Salud, que fue turnada a la Comisión de Salud, prevé establecer que el Estado Mexicano garantice el abasto, así como la distribución de esta vacuna que sería gratuita para todos los niños.

Se estipula que "la Secretaría de Salud deberá actualizar, en un plazo de 180 días, la Cartilla Nacional de Vacunación en los términos del artículo 157 Bis 12, para incluir la vacuna contra el virus del papiloma humano en dicho sector infantil". Con esto, según el legislador, se podrían reducir las infecciones entre los llamados grupos vulnerables.

¿Cuáles son los factores de riesgo del Virus de Papiloma Humano?

El diputado Mauricio Prieto recordó que el virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual que, en ocasiones, puede causar cáncer y verrugas genitales, añadió el coordinador.

Por su parte, la Clínica Mayo identifica los siguientes factores de riesgo para la infección por el VPH:



Cantidad de parejas sexuales.

Edad.

Sistemas inmunitarios debilitados.

Piel dañada.

Contacto personal.

"Los hombres son portadores del virus del papiloma humano y no lo saben, por lo que suelen transmitirlo a sus parejas, debido a que nunca presentan síntomas; sin embargo, la forma de evitar contraerlo es a través de una vacuna contra el VPH antes de tener sexo por primera vez. Con el uso del condón, el VPH puede infectar áreas que no cubre el preservativo", añadió el legislador en su reforma.

¿Qué tan efectiva es la vacuna contra el VPH?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recientemente actualizó sus recomendaciones sobre la aplicación de la vacuna contra el VPH, misma que ha sido calificada como segura y prioritaria para reducir enfermedades de transmisión sexual, principalmente entre menores de edad.

Actualmente considera indispensable aplicar las siguientes dosis:



Un esquema de una o dos dosis para las niñas de 9 a 14 años

Un esquema de una o dos dosis para las niñas y las mujeres de 15 a 20 años

Dos dosis con un intervalo de 6 meses para las mujeres mayores de 21 años