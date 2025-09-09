¿Cena o presupuesto? Diputados recibirán el paquete económico 2026 después de las 22 horas

La Secretaría de Hacienda decidió darle un giro al clásico ritual del paquete económico 2026: en lugar de la entrega vespertina prevista para las 18:00 horas, los diputados recibirán los documentos alrededor de las 22:30 horas. Sí, justo a la hora en que muchos ya piensan en la cena o en dormir, pero todavía a tiempo para cumplir con la ley.

Fecha límite para entregar el paquete económico 2026

No es que Hacienda se haya adelantado a la tradición de dejar todo para el último minuto; simplemente cumplen con el artículo 73 de la Constitución y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Ejecutivo tiene hasta el 8 de septiembre para presentar la Ley de Ingresos, la miscelánea fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Exactamente.

“El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos”, señala la Constitución.

¿Qué sigue después de la entrega del paquete económico 2026?

Una vez que los documentos lleguen, los diputados tendrán que ponerse manos a la obra: aprobar la Ley de Ingresos antes del 20 de octubre, y el Senado antes del 30.

El Presupuesto de Egresos, ese clásico favorito, debe estar aprobado a más tardar el 15 de noviembre. Todo un maratón de fechas límite que seguro mantendrá a todos bien despiertos.

En la previa, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, adelantó que el paquete económico de 2026 no incluirá aumentos de impuestos ni nuevos gravámenes. Un alivio, si consideramos que ya hay bastante emoción con los horarios de entrega.

En reuniones previas con el grupo parlamentario de Morena, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, adelantó que el paquete económico para el año entrante no contemplará aumentos de impuestos ni la creación de nuevos gravámenes.

