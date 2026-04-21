Pánico en las alturas: Paracaidista queda colgado en pantalla de estadio y detiene partido en Virginia Tech

Pánico en las alturas. La tarde del sábado 18 de abril, en la antesala del juego de primavera de los Hokies, se vivieron momentos de tensión después de que, durante la ceremonia previa a las acciones, un paracaidista que portaba la bandera de Estados Unidos se estrelló con la pantalla gigante en el estadio de Virginia Tech.

El hecho se registró cuando tres paracaidistas participaban en una exhibición previa en el Lane Stadium; fuertes ráfagas de viento desviaron la trayectoria de uno de ellos, quien terminó atrapado en la estructura del marcador mientras portaba una bandera americana.

Viento descontrola maniobra y lo deja suspendido

Mientras uno de los participantes logró aterrizar en el campo y otro fue arrastrado hacia una zona alterna, el tercero perdió el control en el descenso; el viento lo empujó directamente hacia la parte superior de la pantalla del estadio.

Ahí quedó suspendido, sin poder descender; la escena generó tensión inmediata entre los asistentes, que observaban cómo el paracaidista permanecía inmóvil mientras se evaluaba la forma de bajarlo.

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🤯🪂 Paracaidista choca contra el marcador



Antes del partido de primavera de Virginia Tech en el Estadio Lane un Paracaidista impactó contra el marcador.



Autoridades reportaron que el deportista se encuentra estable luego de 15 minutos de rescate, mismo que fue realizado por… pic.twitter.com/Wck4mPzNPI — Diario Cambio (@Diario_Cambio) April 20, 2026

Rescate en minutos y partido retrasado

Equipos de emergencia ingresaron de inmediato; tras un primer intento sin éxito, lograron asegurar al hombre y bajarlo en un lapso aproximado de 15 minutos.

La maniobra obligó a retrasar el inicio del partido; la zona fue despejada mientras se verificaba que no existiera riesgo para los asistentes ni daños mayores en la estructura.

📹 Un paracaidista quedó colgando de la pantalla gigante en el Lane Stadium, previo al juego de primavera de Virginia Tech, tras ser desviado por el viento.

Equipos de emergencia lograron rescatarlo minutos después.

El hombre está a salvo.#Paracaidista #Accidente #EEUU pic.twitter.com/5LceU1Lf1N — AM Noticias (@AMNoticiasMX) April 20, 2026

Sin lesiones, pero con revisión del incidente

Autoridades de Virginia Tech informaron que el paracaidista fue atendido en el lugar y se encontraba estable; no fue necesario trasladarlo a un hospital.

El incidente quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales; la secuencia muestra el momento en que queda atrapado en lo alto del estadio.

Condiciones climáticas, la causa principal

De acuerdo con información oficial, las ráfagas de viento alteraron la trayectoria prevista durante la exhibición; aunque la maniobra había sido practicada previamente, las condiciones cambiaron en segundos.

El evento continuó después del rescate, pero la escena dejó marcada la jornada; lo que estaba programado como parte del espectáculo terminó en un momento de riesgo visible para todos los presentes.