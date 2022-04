Paramédica fingió secuestro en Coahuila, llamó a emergencias

Su fotografía circuló en redes sociales se reportaba la desaparición de Fátima “N”, paramédica de la Cruz Roja en Parras Coahuila, su familia señalaba que los últimos mensajes de la joven alertaban que era seguida por personas en un vehículo color café.

La paramédica Fátima salió el viernes pasado por la tarde de las instalaciones de la Cruz Roja de Parras Coahuila, supuestamente a una tienda de conveniencia, pero después ni sus amigos ni su familia supieron en donde estaba.

Hasta que la mujer envió mensajes a través de su teléfono a familiares, a quienes manifestó haber sido secuestrada.

En el texto decía lo siguiente:

“Carro café dos personas, me duele muchísimo la cabeza, no sé dónde estoy, estoy asustada no veo nada, tengo mucho miedo, solo escucho ruidos y que van hablando con otra persona, mi celular se apagará pronto, por favor ayúdenme, voy en algo muy chico, es casi imposible moverme, tengo muchas llamadas y muchos mensajes, agarré el primer contacto que apareció, ayúdame por favor, tengo mucho miedo”, fue el mensaje que la paramédica envió a su familia.

Supuesto secuestro

Incluso, la supuesta víctima llegó a reportar su secuestro al número de emergencias señalando que estaba amarrada y que la tenían en el interior de una casa en la colonia Lomas de Lourdes.

Sin embargo, en un video que difundió la policía, revelaría que la joven se había ido por su propia voluntad rumbo a Saltillo, así quedó en evidencia en algunos videos donde se muestra a Fátima abordando un taxi sin presión alguna.

Tras su localización se dio aviso a las autoridades, sin embargo ahora la víctima podría ser acusada de fingir su propio secuestro .

Delito que de acuerdo al artículo 14 de la ley para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro que rige a toda la República Mexicana, establece que la simulación de un secuestro es sancionado con cárcel con una pena de 4 a 16 años.