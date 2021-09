Pareja decide no asignar género a su bebé para que elija su identidad

Los influencers brasileños Bianca Andrade y Bruno Carneiro decidieron no asignar ningún género a su bebé recién nacido, para darle la oportunidad de que decida cuando tenga la madurez para hacerlo.

La pareja compartió con sus más de 16 millones de seguidores que tomó esa decisión tras la experiencia vivida por la hermana de Bruno, quien confesó que era una persona no binaria y no se identificaba ni como un hombre ni como una mujer.

Tras conocer la historia de su hermana, la pareja señaló que no sometería a su bebé, a quien llamaron solo como Cris, a ningún tipo de problemas de identidad de género, por lo que decidieron dar libertad de elección a su bebé, “cuando tenga la madurez necesaria para hacerlo”.

El youtuber, conocido como Fred, relató que cuando se enteraron del embarazo, estaban emocionados y querían festejar cuando supieran el sexo de Cris; sin embargo, su hermana lo hizo cambiar de opinión.





“Cuando le contamos esto a mi hermana, ella dijo: '¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué necesitamos celebrar el género y no solo celebrar a la persona?’. Ella me dijo esto y me hizo pensar”.

Agregó que después de la plática con su hermana, Bianka y él concluyeron que el género de su bebé no era importante, y esperarían hasta que fuera grande para que él mismo decidiera.

“Para nosotros no importó si nacía un niño o una niña. Por eso elegimos el morado para su habitación y su vestimenta, que es una mezcla de rosa y azul, es mi color favorito y Bianca también tiene una fuerte conexión con ese color, así que fue perfecto», expresó el orgulloso papá.

¿Qué es el género no binario?

El genero no binario es un concepto para describir a una persona que no se identifica ni como hombre ni como mujer.

Las personas no binarias usan pronombres neutros, y piden que se les identifique como tal, cambiando el final de las palabras por la “e”, por ejemplo “elle” en lugar de “ella” o “el”, “compañere”, en lugar de compañera”, etc.



El colectivo mexicano “Hola amigue” explicó que las personas no binarias no deben tener siempre un aspecto andrógino, sino que viven fuera de lo masculino y lo femenino.