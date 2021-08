Pareja tiene 21 hijos en 1 año y gastan 2 millones de pesos en niñeras

Una pareja de millonarios tuvo 21 hijos en un año a través del alquiler de vientres y contrató a 16 niñeras para que cuiden de los pequeños, lo cual les representó un gasto de cerca de 2 millones de pesos en ese periodo.

De acuerdo con medios internacionales, la pareja conformada por Kristina Öztürk, de 24 años, y Galip Öztürk, de 57, tienen a su disposición a 16 niñeras que les ayudan a cuidar a sus 21 hijos en la casa donde viven.

Te puede interesar: Cancela boda porque prometida se negó a cuidar a sus tres hijos

Los reportes de los medios locales agregan que la pareja de millonarios paga al año la cantidad de 67 mil 700 libras esterlinas a las niñeras, es decir 1 millón 887 mil 424 pesos.

En las redes sociales, la pareja comparte constantemente fotografías de los 21 hijos que tienen, que van desde los cuatro hasta los 14 meses de edad. Además, aparecen en diferentes locaciones como en Shangai, China; Batumi, Georgia; así como en Turquía.

Además, los reportes mencionan que la pareja ha gastado un total de 138 mil libras esterlinas, es decir unos 3 millones 847 mil 335 millones de pesos, en el pago de madres subrogadas y las 16 niñeras.

Pareja podría tener más hijos

La pareja de millonarios no descartó la idea de tener más hijos, ya que Kristina, originaria de Rusia, no descarta embarazarse en un futuro. Sin embargo, ambos aseguraron que ya no tendrán más bebés a través del alquiler de vientres.

Estoy planeando mi embarazo, pero no inmediatamente, porque ahora necesito estar cerca de mis bebés. Es difícil ser mamá de 21 chicos cuando estás embarazada, dijo a medios internacionales.

Además, Victoria, quien es la primera hija de la pareja y quien actualmente tiene 6 años, está maravillada con todos sus hermanos porque hace actividades con ellos como leer o ayuda a alimentarlos.

Galip es dueño de la empresa Metro Holding y su historia con los 21 hijos y lo que gasta para ellos, se hizo viral, por lo que en su perfil de Instagram cuenta con más de 210 mil seguidores, donde constantemente publica fotos de su pareja e hijos.