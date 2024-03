VIDEO: Pareja influencer denuncia presunto abuso sexual en India; fueron atacados por 7 hombres

Vicente y Fernanda, son una pareja influencer, con más de 200 mil seguidores en redes sociales, que se dedicaban a viajar por el mundo documentando sus travesías; sin embargo, el último video que publicaron en sus redes sociales, generó gran controversia luego de denunciar un presunto caso de abuso sexual en India, perpetuado por alrededor de 7 hombres, ¿qué ocurrió?

La pareja llevaba varios meses viajando para recorrer el país desde el extremo sur

Con 66 países y más de 170 mil kilómetros recorridos, la pareja influencer había llevado su travesía a Asia, desde donde documentan su viaje por Laos e India. El pasado sábado, compartieron un video que despertó indignación entre sus seguidores: “Pues estamos en el hospital. Nos ha pasado algo que no le deseamos a nadie. Nos han asaltado en la tienda, nos han golpeado. Me pusieron un cuchillo en el cuello que me iban a matar y a Fernanda la violan siete, siete tíos.”

El video muestra a Fernanda, conmocionada y con visibles golpes en la cara, especialmente en el pómulo derecho y el labio inferior. Su voz tiembla mientras relata que ella y su pareja les ofrecieron sus vehículos, así como 300 dólares que tenían en efectivo para que los dejaran en paz, pero nada fue suficiente: “Tenía miedo de morir”, resaltó con la voz entrecortada.

Una pareja de españoles sufrió un violento ataque mientras realizaban un viaje en moto por la #India.



Según relatan, no solo fueron #asaltados y #golpeados, también un grupo de siete hombres abusó sexualmente de la joven. pic.twitter.com/yucbxNMtNU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 3, 2024

Policía de India ya detuvo a 4 de los involucrados en el abuso a la pareja

Luego de vivir instantes de terror, la pareja fue remitida a un hospital, donde la policía de India realizó las pruebas de ADN correspondientes y confirmaron la agresión sexual. El domingo, las autoridades detuvieron a cuatro personas, que coincidían con las muestras y características de los presuntos agresores.

“Ya que hemos identificado los nombres de todos. Durante el interrogatorio, los acusados confesaron su participación en el asunto. Los que restan serán arrestados pronto Uno de los equipos examinará la recopilación de pruebas. Y el segundo equipo se ha formado para capturar a los acusados restantes”, informó superintendente Pitambar Singh Kherwar.

Debido a la atención mediática que ha recibido el caso, la pareja influencer ha agradecido tanto a sus seguidores como a las autoridades de la India por todo el apoyo y han pedido no darse una mala impresión del país a pesar de la agresión sufrida.