París ilumina los Campos Elíseos por temporada navideña

Los Campos Elíseos de París despertaron su espíritu navideño el domingo 20 de noviembre por la noche cuando la icónica avenida inauguró su tradicional espectáculo Luces de Navidad 2022, en medio de una crisis energética mundial.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y el actor ganador del César, Tahar Rahim, presionaron el botón para iniciar la iluminación, que según las autoridades se ajustó para consumir menos electricidad.

"Es hermoso, es solo... ¡es Navidad, es Navidad! Me encanta, y desearía que mis hijos estuvieran aquí, y no puedo esperar hasta Navidad", dijo la turista Kathleen McMurray mientras se maravillaba con Luces de Navidad.

La exhibición Luces de Navidad de los Campos Elíseos se realizará todas las noches hasta el 2 de enero de 2023.

Reducir consumo eléctrico

En gran parte de Europa, las luces serán menos pero más eficientes energéticamente y se apagarán más temprano en la noche, mientras que las tiendas estarán un poco más frías, de acuerdo con los pedidos del gobierno para controlar el uso de energía y en una muestra de solidaridad con los hogares que enfrentan un vertiginosas facturas.

Las llamadas "medidas de sobriedad" se implementan en un momento en que los minoristas buscan atraer compradores con eventos y escaparates extravagantes, ansiosos por reanudar las celebraciones que habían sido interrumpidas por la pandemia en temporadas festivas anteriores.

Nuevas luces navideñas de bajo consumo, brillantes y de color champán, iluminan los árboles que bordean los famosos Campos Elíseos y consumirán la misma cantidad de electricidad que un apartamento de tamaño modesto en París que alberga a dos personas durante un año: la mitad de la energía de Luces de Navidad del año pasado.

Las luces se apagarán más temprano en la noche y funcionarán una semana menos que antes.

“Deberíamos mantener la Navidad como está incluso si los tiempos son difíciles”, dijo el presidente del Comité de los Campos Elíseos, Mac-Antoine Jamet. “Los Campos Elíseos son un símbolo, no solo estamos iluminando la avenida, sino también París y todo el país. "