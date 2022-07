Hay parlamento abierto, pero no aval a reforma electoral de AMLO: Moreira

Ciudad de México. Este martes inicia el parlamento abierto de la reforma electoral y la coalición Va Por México reafirmo su asistencia, pero sostiene su advertencia de votar en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, confirmó que legisladores de su partido, PAN y PRD participaran en el parlamento, pero pidió que nadie se confunda, eso no significa dar marcha atrás a la moratoria constitucional anunciada por las dirigencias de los partidos de oposición.

“Somos claros, la coalición Va por México, que es una coalición también legislativa, no va a aprobar la iniciativa que envió el señor presidente de la República. Yo creo que eso aclara todo. Pero la realización de los foros no riñe con la moratoria, forma parte del trabajo de los legisladores. Imagínese usted que no asistiéramos a discutir. Bueno, yo creo que sí.

Ahora, la esencia de la moratoria es detener la destrucción de las instituciones democráticas, y en eso hemos sido claro todos”, sentenció el priista.

Moreira Valdez aclaró que el PRI no propuso incluir ningún punto en la agenda de discusión del parlamento abierto de la reforma electoral, fue la mayoría de Morena la que retomo los pronunciamientos que algunas ocasiones se hicieron desde el tricolor.