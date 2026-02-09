¿El fin del Parque Estatal Bicentenario en Acapulco? Denuncian entrega de más de 30 hectáreas protegidas a inmobiliarias

¡Ya le echaron el ojo! El Gobierno de Guerrero y un fideicomiso inmobiliario, tienen en la mira las más de 30 hectáreas de un del Parque Estatal Bicentenario de Acapulco, que fue declarado como área natural protegida desde hace más de 15 años.

El bosque es velado por un grupo de ciudadanos, quienes aseguran que el 12 de febrero 2026 la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, podría entregar todas estas hectáreas de área verde.

“Desde diciembre pasado, nosotros denunciamos que en esta área, donde estamos ahorita, entró maquinaría pesada para hacer, no senderos, para hacer especulación inmobiliaria, que es el fin de abrir estos caminos”, denunció Vivian Heredia, integrante del Consejo Asesor de Parque Estatal Bicentenario.

El invaluable ecosistema del Parque Bicentenario en Acapulco que está en peligro

Por su parte, el consejo asesor del parque estatal Bicentenario, presidido por la señora Esther Pliego de Salinas, asegura que la preocupación no es menor, pues la zona funciona como un bosque de agua, el cual contribuye a la recarga de mantos acuíferos, así como a la regulación climática de uno de los principales puertos del país.

En el bosque habitan distintas especies protegidas, como el palo morado del Tojine mexicana, un árbol emblemático de Acapulco, además de otras Tejones, Azua Azia, entre otros.

“Desde que se hizo este Consejo de asesores, la idea era colaborar y apoyar a la autoridad en custodiar este espacio (...) No se puede permitir perder 304,000 m² de bosque de agua, estamos sufriendo de una escasez de agua en la ciudad. Sería ridículo.” explicó Key Mendieta, miembro del Consejo de Asesores del Parque Bicentenarios, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Acapulqueños exigen frenar invasiones en parque estatal protegido

La razón que da la Secretaría del Medio Ambiente de Guerrero, es que el comodato que le permitía su custodia ya venció; sin embargo, en lugar de renovarlo, se entregará al fideicomiso para del desarrollo económico y social del estado.

Las invasiones y construcciones ya son visibles, y aunque quedan restos de algunas clausuras añejas, parece que no se van a detener, por esta razón, el Consejo Asesor del Parque y otros acapulqueños piden que se detenga este atentado contra la naturaleza.

Este Parque estatal alcanza la protección nacional que tiene el parque nacional el veladero y a pesar de su doble blindaje la amenaza es inminente.