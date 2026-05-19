Elevador de carga se desploma del quinto piso y deja 7 lesionados en San Pedro, Nuevo León

Un fuerte accidente se registró en el municipio de San Pedro Garza García, luego de que un elevador de carga cayera al vacío desde el quinto piso y dejara 7 heridos en Nuevo León.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil se trasladaron a la zona para trasladar a los lesionados, así como para investigar las causas que provocaron la falla mecánica de un complejo residencial sobre la avenida De la Industria.

Falla mecánica provoca desplome en elevadores de carga en San Pedro Garza, Nuevo León

El reporte al número de emergencias se recibió alrededor de las 16:00 horas. Los trabajadores se encontraban en la zona de elevadores dentro del sector de Punto Central, cuando el mecanismo presuntamente falló y provocó que la estructura cayera contra el suelo, desde una altura aproximada de cinco niveles.

🚨Un accidente en un edificio en construcción dejó como saldo siete personas lesionadas en la colonia Del Valle, en el municipio de San Pedro, luego de la caída de un elevador de carga dentro de la obra.



De acuerdo con los primeros reportes, el elevador presentó una falla… pic.twitter.com/6KdeXdu0xa — INFO7MTY (@info7mty) May 18, 2026

El impacto fue tan fuerte, que el sonido se escuchó en los alrededores del complejo en construcción, por lo que de inmediato se llamó a Protección Civil y Bomberos para que rescataran a los heridos.

El saldo del desplome fue de siete trabajadores, entre ellos dos mujeres y cinco hombres, gravemente lesionados, aunque ninguno con heridas que pongan en riesgo su vida.

¿Qué se sabe de los heridos del desplome del elevador en Nuevo León?

El director de Protección Civil de San Pedro, Gilberto Almaguer, informó que todos los heridos fueron llevados al Hospital General de la zona para recibir atención médica y realizarles una valoración completa.

Autoridades confirmaron que los trabajadores presentaron fracturas expuestas y otros golpes de consideración; sin embargo, destacó que todos se encontraban estables y conscientes al momento de ser atendidos.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría sido provocado por una falla mecánica relacionada con sobrecarga en los elevadores utilizados en la obra o área de trabajo. Pese a esto, serán las investigaciones oficiales las que determinen exactamente cómo ocurrió el incidente.

Mientras tanto, elementos de rescate y Protección Civil realizaron una inspección exhaustiva en la zona para detectar posibles riesgos adicionales y evitar nuevos derrumbes o fallas estructurales que puedan poner en peligro a los obreros.