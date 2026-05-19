Asesinan a madre e hija en Veracruz; sus cuerpos fueron arrojados de una camioneta

Veracruz volvió a registrar una noche violenta, luego de que la noche del domingo 17 de mayo se encontraran los cuerpos abandonados de dos mujeres en calles del municipio de Cosoleacaque. Por este doble feminicidio, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación.

En medio de las investigaciones, familiares confirmaron que las víctimas eran Ana Lilia González Mateos, de 42 años, y su hija Yalina Cristal Lezama González, de 25.

Doble feminicidio de madre e hija en Cosoleacaque, Veracruz

El crimen ocurrió en la calle Emiliano Zapata, entre Transístmico y Vicente Guerrero, en el llamado “Barrio Cuarto”, una zona que permaneció acordonada durante varias horas.

Primeros reportes señalan que los cuerpos de Ana Lilia y Yalina fueron arrojados de una camioneta en movimiento en calles del municipio de Cosoleacaque.

Vecinos alertaron a las autoridades luego de observar que la camioneta Toyota color gris continuó su camino a toda velocidad después de abandonar los cuerpos de las víctimas. Posteriormente, el vehículo también fue abandonado.

Identifican a las víctimas: eran comerciantes del mercado municipal

Madre e hija presentaban impactos de bala y visibles huellas de violencia. Una de ellas vestía pantalón de mezclilla y blusa beige, mientras que la otra portaba un vestido rojo.

La escena fue acordonada para permitir el trabajo de agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y recabaron todos los indicios.

Hasta la mañana de este lunes 18 de mayo se desconocía la identidad de las mujeres, pero finalmente se confirmó que se trataba de Ana Lilia González Mateos y su hija Yalina Cristal Lezama González, ambas vecinas de Cosoleacaque y dedicadas al comercio en el mercado municipal.

De manera extraoficial, trascendió que ambas fueron levantadas antes de ser asesinadas. Sus familiares acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la identificación oficial.

No hay detenidos por el asesinato de Ana Lilia y Yalina Cristal

La Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación por este doble asesinato, el cual es investigado bajo el protocolo de feminicidio. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del ataque.

La camioneta presuntamente utilizada para abandonar los cuerpos habría sido localizada metros más adelante, aunque hasta ahora no se han revelado detalles de lo que había en el carro.

