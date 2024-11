Parroquia de La Cruz en Quintana Roo; con misteriosa caverna y cenote que pocos conocen

A la sombra de esta palapa, devotos de Playa del Carmen, en Quintana Roo , escuchan misa con el padre Hubert Reiner, de origen alemán y muy querido en la comunidad. Lo que pocos feligreses saben es que debajo de la Parroquia de La Cruz hay un cenote y una caverna, por lo que el templo se construyó con mucho cuidado para no dañar esas estructuras subterráneas.

El misterio de la Parroquia de La Cruz en Quintana Roo; conócelo

“Aprovechar el cenote para hacer toda una espiritualidad, de la creación del medio ambiente, del cuidado de la tierra, que es creación de Dios y que Dios nos pide que lo cuidemos”, señaló el padre Hubert Reiner.

Durante el recorrido, el padre Hubert nos llevó hasta la entrada del cenote. Bajamos al interior del Cenote de la Cruz, primero con una escalera, la cual es la parte sencilla, porque después, es más difícil, pues está un poquito enlodado.

Los antiguos mayas pensaban que estos eran accesos al inframundo, sitios sagrados, según nos explica el biólogo y espeleólogo, Roberto Rojo, mientras nos guía hacia el interior de la caverna repleta de murciélagos.

“No te preocupes, ninguno va a chocar con nosotros porque usan su radar, sí, tienen ecolocalización y pueden ellos volar en la más completa oscuridad"; explicó el biólogo.

En la travesía, recorrimos justo debajo de las casas y las calles de una ciudad donde todo es tan distinto.

Hay que agacharse bastante para poder entrar, es muy estrecho y además el nivel del agua subió bastante con las tormentas, los huracanes que han caído, que han llegado recientemente aquí en esta zona, en las costas de Quintana Roo. Durante el recorrido, a veces se va de rodillas y otras pecho tierra, atravesando penosamente por estrechos túneles rodeados de estalactitas y estalagmitas.

La Parroquia de La Cruz y su misterioso cenote en el interior | Pexels

En otra parte de la caverna, hace un par de años, Roberto hizo un impresionante hallazgo mientras limpiaba la basura que llega desde la superficie.

“Al fondo vi como una vasija, pero parecía muy nuevas, sabes, no me pareció que fuera muy antigua, pero se veía muy bonita y en medio de lodo, por supuesto, que no tomé nada, que no toque nada, le tomamos fotografías”, explicó Roberto Rojo.

Días después, expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) llegaron para rescatar la pieza, una chocolatera con forma de calabaza del periodo preclásico que, según determinaron, tiene al menos dos mil años de antigüedad.

Continuar explorando los cenotes y cavernas que se encuentran bajo zonas urbanas de la región, como Playa del Carmen, es fundamental para cuidar estos ecosistemas que albergan no solo vestigios arqueológicos y paleontológicos, sino que además especies de insectos, crustáceos y peces endémicas, únicas en el mundo y que son parte del legado que debemos conservar para futuras generaciones.